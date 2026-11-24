Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, όταν άγνωστος εισέβαλε στο σπίτι του γιατρού, Αχιλλέα Μαυρόπουλου και έριξε φόλα στα σκυλιά του.

Ένα από τα σκυλιά έχασε τη ζωή του ενώ τα υπόλοιπα δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, έχοντας γλιτώσει οριακά από δηλητηρίαση.

Μια νοσηλεύτρια που συνεργάζεται με τον γιατρό εντόπισε τα ζώα σε άθλια κατάσταση, την ώρα ο ο κ. Μαυρόπουλος απουσίαζε από το νησί για προσωπικούς λόγους.

Η έγκαιρη κινητοποίησή της αποδείχθηκε καθοριστική για την παροχή βοήθειας στα σκυλάκια.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι δεν άνοιξαν οι κάμερες ασφαλείας των επιχειρήσεων της περιοχής, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμο οπτικό υλικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση του δράστη.

Η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις για την αποτρόπαια αυτή πράξη, ενώ ζητούμενο παραμένει να σωθούν τα υπόλοιπα ζώα και να εντοπιστεί ο υπαίτιος.

Πηγή: Nea Santorinis