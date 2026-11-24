του Μπάμπη Κελάφη

Η αγορά δικύκλων, με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων – πωλήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ, τον Οκτώβριο του 2026 έφθασαν τα 7.489 δίκυκλα και σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025 οι πωλήσεις δικύκλων ήταν αυξημένες κατά 755 δίκυκλα +11,2%.

Το σύνολο των πωλήσεων δικύκλων μέχρι και τον Οκτώβριο 2026 έφθασαν τα 75.570 δίκυκλα και σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 η αγορά δικύκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, ATV και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) παρουσιάζει αύξηση 4,13%.

Παρά την πτώση της αγοράς δικύκλων τον Ιούνιο και τον Αύγουστο οι αρκετά αυξημένες πωλήσεις τον Ιούλιο (+7,55%) τον Σεπτέμβριο (+7,96%) και τον Οκτώβριο (+11,21%) κάλυψαν τις απώλειες και η αγορά δικύκλων συνεχίζει με θετικό πρόσημο.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα στην πρώτη θέση παραμένει η Honda με μερίδιο αγοράς 17,28% με την SYM να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 16,35% και την Yamaha στην τρίτη θέση με 10,05%.

Ακολουθούν η Piaggio και η CF-MOTO (η έκπληξη της χρονιάς) στην 4η και 5η θέση, με 9,11% και 6,58% αντίστοιχα, με την CF-MOTO να επιτυγχάνει αυτή τη θέση χάρη και στις πωλήσεις των ATV όπου κυριαρχεί.

Η αγορά δικύκλων ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις δικύκλων ανά κατηγορία στην πρώτη θέση βρίσκονται σταθερά τα Σκούτερ με 52.123 ταξινομήσεις, από το σύνολο των 75.570 ταξινομήσεων και μερίδιο 68,97%.

Εδώ η SYM να παραμένει σταθερά πρώτη στην κατηγορία με 14.410 πωλήσεις και μερίδιο 21,89% ακολουθούμενη από τη Honda στη 2η θέση με 9.956 πωλήσεις (μερίδιο 19,10%) και την Piaggio στην τρίτη θέση με 6.887 πωλήσεις και μερίδιο 13,21%.

Την πεντάδα κλείνουν η Yamaha στην 4η θέση και η Zontes στην 5η θέση με 5.001 (9,59%) και 3.752 (7,20%) αντίστοιχα.

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία στην αγορά δικύκλων είναι οι Μοτοσυκλέτες με σύνολο 16.366 πωλήσεις και μερίδιο 21,62%.

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η CF-MOTO έχει ανέβει στην 1η θέση με 3.325 πωλήσεις (μερίδιο 20,35%), εκτοπίζοντας την Honda στη δεύτερη θέση με 2.975 πωλήσεις (μερίδιο 18,21%).

Η Yamaha παραμένει στην 3η θέση με 2.056 πωλήσεις και μειωμένο μερίδιο στα 12,59% με την Voge να ακολουθεί στην 4η θέση με 1.366 πωλήσεις (8,36%).

Η BMW και η Suzuki κλείνουν την εξάδα με 934 και 655 πωλήσεις αντίστοιχα, ακολουθούν οι KTM, QJMOTOR, Royal Enfield με την Triumph να κλείνει τη δεκάδα.

Η σταθερά συρρικνούμενη κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο μόλις 5,96% – από το 8,36% του 2025 – και 4.505 πωλήσεις.

Εδώ η Daytona κατέχει σταθερά την πρώτη θέση με 32,19% με 1.450 πωλήσεις ακολουθεί η SYM με 856 πωλήσεις (19,00%), στην 3η θέση βρίσκεται η ASUS με 812 πωλήσεις (18,02%) που εκτόπισε την Yamaha στην 4η με μόλις 538 πωλήσεις (11,94%).

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels (τετράροδα ATV) βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 2.606 πωλήσεις και μερίδιο στο 3,45%.

Στα ATV η κυριαρχία της CF-MOTO συνεχίζεται με 1.594 πωλήσεις και μερίδιο που φθάνει το 61,17% ακολουθούμενη από τη Voge με 436 πωλήσεις και μερίδιο 16,73%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων ATV (μετράνε στην αγορά δικύκλων) είναι σε γραφεία ενοικιάσεων στα νησιά.