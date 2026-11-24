Το ραντεβού του σύγχρονου πολιτισμού με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας ανανεώνεται για το καλοκαίρι του 2027. Ο θεσμός «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού (με τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής) επιστρέφει για όγδοη χρονιά, καλώντας καλλιτέχνες και δημιουργικές ομάδες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για νέα, πρωτότυπα έργα.

Από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου 2027, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη την επικράτεια -με εξαίρεση την Αττική, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στο φετινό πρόγραμμα-θα φιλοξενήσουν συνολικά 95 παραγωγές, συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Ο θεματικός άξονας: Ο καλλιτέχνης ως ερευνητής

Στην καρδιά της όγδοης διοργάνωσης βρίσκεται ο ευριπίδειος μακαρισμός «ὄλβιος ὅστις ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν». Οι δημιουργοί καλούνται να προσεγγίσουν τις πηγές τους και την ιστορία του μνημείου που θα τους φιλοξενήσει όχι ως ένα απλό σκηνικό ή μια επετειακή αφορμή, αλλά ως ζωντανό πεδίο έρευνας -ένα παλίμψηστο διαδοχικών χρήσεων και ερμηνειών, όπου κάθε θεατής γίνεται δυνάμει «ἵστωρ» (αυτόπτης και κριτής).

Η πρόσκληση αναπτύσσεται γύρω από τρεις ενδεικτικούς άξονες:

Η γνώση της ιστορίας: Η σχέση ανάμεσα στο συμβάν και την αφήγησή του, η διελκυστίνδα μνήμης και λήθης, καθώς και η ανάδειξη των φωνών που έμειναν «εκτός κάδρου» (μικροϊστορία, προφορικές μαρτυρίες, ιστορία «από τα κάτω»).

Τα διδάγματα της ιστορίας: Το διαχρονικό ερώτημα «αν και πώς διδάσκει η ιστορία» —από τον Θουκυδίδη και τον Χέγκελ μέχρι τον Νίτσε και τον «άγγελο της ιστορίας» του Μπένγιαμιν— κάθε φορά που το παρελθόν επιστρατεύεται, εξωραΐζεται ή επαναλαμβάνεται.

Η έρευνα του κόσμου: Η ιωνική «ἱστορίη», ο Ηρόδοτος, ο Αριστοτέλης και η αρχαιολογική σκαπάνη ως θεμέλια ορθολογικής στάσης στην εποχή της μετα-αλήθειας και των συνθετικών εικόνων, φέρνοντας στο προσκήνιο τον καλλιτέχνη-ερευνητή.

Τι έργα αναζητά ο θεσμός

Κάθε πρόταση πρέπει να αφορά πρωτότυπη δημιουργία (που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά, εν όλω ή εν μέρει, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), διάρκειας 50 έως 70 λεπτών, με υποχρέωση παρουσίασης δύο παραστάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συνδυασμός τουλάχιστον δύο από τους εξής έξι τομείς:

Μουσική (όλα τα είδη, πρώτες εκτελέσεις, νέα μέσα κ.ά.)

Θέατρο (πρόζα, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών κ.λπ. – με πρωτότυπη μουσική ή διασκευή εάν η β΄ τέχνη είναι η μουσική)

Χορός (κλασικός, σύγχρονος κ.λπ. – απαιτείται πρωτότυπη μουσική)

Μουσικό θέατρο (απαιτείται πρωτότυπη μουσική)

Εικαστικές τέχνες / περφόρμανς (το εικαστικό μέρος μπορεί να διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ η δεύτερη τέχνη θα παρουσιαστεί έως δύο φορές)

Παραστάσεις / δράσεις για παιδιά και εφήβους

Σημείωση: Οι τίτλοι των έργων πρέπει να είναι στα ελληνικά (με αγγλική μετάφραση) και να διατηρηθούν στα ελληνικά σε κάθε μελλοντική παρουσίαση.

Ποιοι συμμετέχουν & Προϋπολογισμός

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολιτιστικοί φορείς με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ), οι οποίοι έχουν συσταθεί έως και τις 30 Ιουνίου 2026 (συμπεριλαμβανομένων και όσων εδρεύουν στην Αττική). Κάθε φορέας μπορεί να καταθέσει έως δύο προτάσεις, αλλά επιλέγεται μόνο μία.

Οι κατηγορίες χρηματοδότησης είναι δύο -15.000€ + ΦΠΑ και 30.000€ + ΦΠΑ- και καλύπτουν το σύνολο των εξόδων της παραγωγής (τεχνικές προδιαγραφές, μεταφορές, διαμονή, επικοινωνία, αμοιβές συντελεστών), ενώ προβλέπεται και δυνατότητα συνεργασίας με τοπικούς φορείς (Δήμους, Περιφέρειες, ΔΗΠΕΘΕ) ή αναζήτησης χορηγιών.

Ημερομηνίες-κλειδιά και Υποβολή

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ:

Εγγραφή στο Μητρώο: Έως και τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2026 (κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται αποκλειστικά η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης στο dpde@culture.gr).

Υποβολή προτάσεων: Από την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2027 (με επισύναψη Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου μέσω e-Gov ή με γνήσιο υπογραφής).

Αξιολόγηση & Αποτελέσματα: Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει τις προτάσεις από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου 2027, με τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2027.

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους:

Για το περιεχόμενο και τη διαδικασία υποβολής: Εθνική Λυρική Σκηνή, στο email oneculture1@nationalopera.gr

Για θέματα εγγραφής στο Μητρώο: Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας στο dpde@culture.gr και στα τηλέφωνα 210 8201957, -956, -766, -962, -782, -772, -787, -781, -795, -925, -712, -704, -718.