Τη συμπλήρωση 20 ετών από την είσοδο της ναυτιλιακής εταιρείας Danaos Corporation στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης γιόρτασαν ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας και η σύζυγός του, Δήμητρα Κούστα, παραθέτοντας επίσημο δείπνο στο εμβληματικό μουσείο τέχνης The Frick Collection.

Την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, το ζευγάρι υποδέχθηκε εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και στενούς φίλους στους χώρους του ιστορικού ιδρύματος της Νέας Υόρκης, τιμώντας έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία του ομίλου. Η Danaos Corporation συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ναυτιλιακούς ομίλους διεθνώς, με δραστηριότητα στη διαχείριση και ναύλωση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών, έχοντας εισαχθεί στο NYSE στις 6 Οκτωβρίου 2006.

Σύμφωνα με το αυστηρά επίσημο dress code της εκδήλωσης, ο Γιάννης Κούστας επέλεξε κλασικό μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν, ενώ η Δήμητρα Κούστα ξεχώρισε φορώντας μια κατακόκκινη δημιουργία υψηλής ραπτικής του γαλλικού οίκου Maison Schiaparelli, η αξία της οποίας ανέρχεται στις 25.000 ευρώ.

Γιάννης Κούστας και Δήμητρα Κούστα

Πρόκειται για ένα ασύμμετρο σατέν φόρεμα με λεπτομέρειες από τούλι που δημιουργούν ανοίγματα, ενώ ξεχωρίζει το πάνω μέρος που είναι πιο ογκώδες και θυμίζει γλυπτό.

Ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας

Το ξεχωριστό δείπνο στο The Frick Collection

Το ξεχωριστό δείπνο έγινε στο The Frick Collection, ένα φημισμένο μουσείο Τέχνης στο Μανχάταν, που στεγάζεται στην πρώην πολυτελή έπαυλη του βιομήχανου Henry Clay Frick. Άνοιξε για το κοινό το 1935 και φιλοξενεί μία από τις πιο εκλεκτές συλλογές ευρωπαϊκών καλών και διακοσμητικών τεχνών από την Αναγέννηση έως τις αρχές του 20ού.

Ως λάτρεις της τέχνης, ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα δεν θα μπορούσαν να επιλέξουν καταλληλότερο χώρο. Το μουσείο περιλαμβάνει περίπου 1.800 έργα, πίνακες, γλυπτά, γαλλικά έπιπλα, πορσελάνες και διακοσμητικά αντικείμενα, μέσα σε αίθουσες που διατηρούν ζωντανή την ατμόσφαιρα της ιστορικής κατοικίας.

Η έπαυλη διαθέτει επίσης το Garden Court, μια στεγασμένη εσωτερική αυλή με κήπο που διατίθεται για δεξιώσεις και επίσημα δείπνα. Ο χώρος ήταν ειδικά διακοσμημένος για το μεγάλο dinner party.

Στο μακρύ τραπέζι που στήθηκε, τα λευκά τραπεζομάντιλα συνδυάστηκαν με σκούρες υφασμάτινες πετσέτες που έπεφταν στην άκρη κάθε θέσης. Το στρώσιμο συμπλήρωναν ανοιχτόχρωμα πιάτα, ασημί μαχαιροπίρουνα και διάφανα κολονάτα ποτήρια.

Κατά μήκος του τραπεζιού, χαμηλές συνθέσεις με πρασινάδα και άνθη σε μπορντό αποχρώσεις εναλλάσσονταν με ψηλότερα ανθισμένα κλαδιά και μικρά φωτιστικά με υφασμάτινα καπέλα. Ο κεχριμπαρένιος φωτισμός αναδείκνυε τις πέτρινες καμάρες και τα ψηλά παράθυρα, ενώ τα κρεμαστά φανάρια και το γλυπτό στο βάθος συμπλήρωναν τη διακόσμηση του χώρου.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και η κουμπάρα του ζευγαριού, Άννα Βίσση με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, η οποία ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Οι δύο γυναίκες μοιράστηκαν μία φωτογραφία τους μέσα από το The Frick Collection. Επέλεξαν να φορέσουν ασπρόμαυρα matchy outfit.

Σοφία Καρβέλα και Άννα Βίσση

Με πληροφορίες από: mononews.gr

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