Το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η ιδέα της χρονιάς», το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, έδωσε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ανιψιός της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη και ξάδελφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Τα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν την εκδήλωση τον προσέγγισαν για δηλώσεις, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την τοποθέτησή του σχετικά με τη νοσηλεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ σε ψυχιατρική κλινική.

«Είμαστε δίπλα του. Δε θα ήθελα να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ» αρκέστηκε να πει ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, την οποία αιτήθηκαν συγγενικά του πρόσωπα. Οι αναρτήσεις και τα βίντεο που είχε δημοσιεύσει το προηγούμενο διάστημα στα social media είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο οικογενειακό του περιβάλλον, με τους οικείους του να αποφασίζουν να κινητοποιηθούν, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη.

Δείτε το βίντεο

govastiletto.gr -Γιάννης Παπαμιχαήλ: Δύσκολη η πρώτη νύχτα στην ψυχιατρική πτέρυγα