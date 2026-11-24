Αυτές τις γιορτές, διαλέξτε νωρίς τα πιο ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα δώρα με έμπνευση και αισθητική από το Cycladic Shop!

Φέτος, ανακαλύψτε μια σειρά από γούρια και διακοσμητικά αντικείμενα για το 2027 εμπνευσμένα από το Φως των Κυκλάδων και τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου.

Στο Cycladic Shop αλλά και στο eShop θα βρείτε μεγάλη γκάμα από στολίδια με κυκλαδικές μορφές και λεπτομέρειες αγγείων της αρχαίας ελληνικής τέχνης, χριστουγεννιάτικα αρωματικά κεριά, ξεχωριστά διακοσμητικά αντικείμενα για το σπίτι και το γραφείο και βιβλία. Ανάμεσα στις επιλογές ξεχωρίζουν οι δημιουργίες του Cycladic Shop για επαγγελματικά δώρα.

Ξεχωριστή επιλογή αποτελεί το Γούρι 2027 «Το Φως των Κυκλάδων» με τον ιδιαίτερο συμβολισμό του: Το φυσικό φως των Κυκλάδων, διαυγές και αστραφτερό, αναδεικνύει τη μοναδικότητα του τοπίου τους. Μοναδικός και ο νυχτερινός ουρανός που εκπέμπει ασημένιες λάμψεις. Ο Ήλιος και η Σελήνη, σύμβολα φωτός και ισορροπίας, συνυπάρχουν αρμονικά. Τα επτά αστέρια, σύμβολο πληρότητας και φωτός, εκφράζουν την ελπίδα. Ο αριθμός 7 θεωρείται διαχρονικά ένας από τους πιο συμβολικούς αριθμούς και συνδέεται με τη σοφία, την εσωτερική αναζήτηση και την πνευματικότητα. Τα γούρια του Cycladic Shop είναι το ιδανικό δώρο για να ευχηθείτε μια νέα χρονιά γεμάτη χαρά, ελπίδα, τύχη και ευτυχία.

Ένα ιδιαίτερο και πρωτότυπο δώρο είναι τέλος μία συνδρομή στους Φίλους του Μουσείου. Οι Φίλοι απολαμβάνουν απεριόριστη ελεύθερη είσοδο στο μουσείο όλο τον χρόνο, αποκλειστικά προνόμια, εκπτώσεις στο Cycladic Shop έως 30% και ένα μοναδικό μηνιαίο πρόγραμμα πολιτισμού γεμάτο ξεχωριστές δράσεις.

Επισκεφτείτε το https://cycladic.gr/ginete-filoi/για να γίνετε Φίλος ή για να προσφέρετε μία συνδρομή ως δώρο.

Μπείτε στο eshopτου Cycladic Shophttps://cycladic.gr/product-category/dora/christougenna/ και ανακαλύψτε μια μοναδική εμπειρία online αγορών 24/7! Αγοράστε τα δώρα σας εύκολα και γρήγορα, με αποστολή των αγορών σας στο χώρο σας ή όπου εσείς επιλέξετε σε όλο τον κόσμο. Με κάθε αγορά σας από το Cycladic Shop στηρίζετε το έργο του Μουσείου.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Μέγαρο Σταθάτου/ Βασιλίσσης Σοφίας & Ηροδότου 1

106 74, Αθήνα

Τ.: (+30) 210 7228321-3

cycladic.gr