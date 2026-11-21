Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Πάολο Μπούλγκαρι, αφήνοντας πίσω τους αγαπημένους του ανθρώπους και τον τεράστιο οίκο κοσμημάτων.

Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του, η οποία θυμάται «την ξεχωριστή προσωπικότητα του Πάολο Μπούλγκαρι, τη βαθιά του ανθρωπιά και το ταλέντο ενός επιχειρηματία που αγάπησε την Ιταλία και υπηρέτησε ως πρεσβευτής της στον κόσμο. “Ο μεγαλύτερος κοσμηματοπώλης της εποχής μας έφυγε από κοντά μας”».

Η κηδεία θα τελεστεί στη Ρώμη την ερχόμενη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στη Βασιλική της Σάντα Κρότσε ιν Τζερουζαλέμε.

Ποιος ήταν ο Πάολο Μπούλγκαρι

Ο Πάολο Μπούλγκαρι, η κορυφαία μορφή μιας εκ των σημαντικότερων δυναστειών της ιταλικής υψηλής κοσμηματοποιίας, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία ενός οίκου που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά brand πολυτελείας στον κόσμο, πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 89 ετών.

Επιχειρηματίας, πρόεδρος της οικογενειακής επιχείρησης και θεματοφύλακας μιας παράδοσης χρυσοχοΐας ικανής να «συνομιλεί» με τη νεωτερικότητα, ήταν εγγονός του Σωτήριου Βούλγαρη, του Έλληνα αργυροχόου ο οποίος, το 1885, είχε ανοίξει στη Ρώμη το πρώτο κατάστημα που έμελλε να γίνει η καρδιά μιας διεθνούς αυτοκρατορίας.

Γεννημένος στις 8 Οκτωβρίου 1937, ο Πάολο ήταν ο τρίτος γιος του Τζόρτζιο Μπούλγκαρι, ενός εκ των δύο γιων του ιδρυτή οι οποίοι, μαζί με τον αδελφό του Κοσταντίνο, είχαν αναλάβει την επιχειρηματική κληρονομιά του πατέρα τους, οδηγώντας τον οίκο σε μια νέα δημιουργική και εμπορική κατεύθυνση. Είχε δύο αδελφούς, τον Τζάνι, γεννημένο το 1935, και τον Νικόλα, γεννημένο το 1941, καθώς και μία αδελφή, τη Λία.

Η προσωπική και επαγγελματική του πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη της δεύτερης και της τρίτης γενιάς της οικογένειας, οι οποίες διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταμόρφωση του οίκου Bulgari σε σημείο αναφοράς για τη διεθνή αριστοκρατία, τον κόσμο του κινηματογράφου και το τζετ σετ.

Ενώ ο Σωτήριος είχε θέσει τα θεμέλια της επιχείρησης, ήταν οι γιοι του Κοσταντίνο και Τζόρτζιο εκείνοι που ανέπτυξαν την ταυτότητά της, αντλώντας γνώσεις από την αρχαία τέχνη αφενός, και πειραματιζόμενοι με νέες τεχνικές κατασκευής και εμπορικής διαχείρισης αφετέρου.

Τη δεκαετία του 1960, η τρίτη γενιά εντάχθηκε σταδιακά στην εταιρεία. Μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο το 1966, ο γιος του Τζάνι ανέλαβε τα ηνία μαζί με την ξαδέλφη του Μαρίνα, ενώ ο Φραντσέσκο Τραπάνι, ανιψιός της οικογένειας, έπαιξε κεντρικό ρόλο στη γενική διεύθυνση και στη συνέχεια στην ανάπτυξη του ομίλου. Ο Πάολο και ο αδελφός του Νικόλα συγκαταλέγονταν στα πρόσωπα-κλειδιά της επόμενης φάσης ανάπτυξης της εταιρείας. Το 1987, μετά την αποχώρηση του Τζάνι, ο Νικόλα ανέλαβε πρόεδρος και ο Πάολο αντιπρόεδρος, ενώ ο Τραπάνι έγινε διευθύνων σύμβουλος. Ήταν χρόνια βαθύτατου μετασχηματισμού.

Ο οίκος Bulgari διεύρυνε το αντικείμενό του, προσθέτοντας ρολόγια, αξεσουάρ, δερμάτινα είδη, αρώματα και νέες σειρές προϊόντων στη γκάμα των κοσμημάτων του.

Συλλογές όπως οι Parentesi και Bulgari-Bulgari συνέβαλαν στον καθορισμό μιας αναγνωρίσιμης αισθητικής γλώσσας, βασισμένης στη συγχώνευση του ρωμαϊκού κλασικισμού, των ελληνικών επιρροών και μιας σύγχρονης αντίληψης για την πολυτέλεια. Η διεθνής επέκταση, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 με το άνοιγμα μπουτίκ στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Γενεύη και το Μόντε Κάρλο, εδραίωσε την παρουσία του brand στις μεγάλες αγορές του κόσμου. Η ταυτότητα του οίκου παρέμεινε ριζωμένη στις καταβολές του.

Το όνομα Bulgari, γραμμένο με το χαρακτηριστικό λατινικό «V» στη θέση του «U», παρέπεμπε στην κλασική παράδοση και την ιστορία της οικογένειας. Οι χρωματιστοί πολύτιμοι λίθοι, ο κίτρινος χρυσός, η κοπή καμποσόν και τα αρχαία ρωμαϊκά και ελληνικά νομίσματα είχαν γίνει διακριτά στοιχεία ενός ύφους, πρεσβευτές και θαυμαστές του οποίου υπήρξαν μερικά από τα διασημότερα αστέρια του διεθνούς κινηματογράφου, από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέχρι τις μεγάλες ντίβες του Χόλιγουντ.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Πάολο Μπούλγκαρι ενσάρκωσε επίσης τη συνέχεια μιας οικογένειας που διέσχισε γενιές και ξεπέρασε βαθιές αλλαγές στην αγορά πολυτελείας. Το 2013, το όνομά του απασχόλησε τη δικαστική επικαιρότητα, μαζί με εκείνο του αδελφού του Νικόλα, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή. Και οι δύο είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 20 Απριλίου 2018 με την αθώωση των δύο αδελφών και των υπολοίπων κατηγορουμένων. Το Δικαστήριο της Ρώμης είχε αναγνωρίσει ότι η εταιρεία είχε ενεργήσει ορθά και διέταξε την επιστροφή των κατασχεθέντων κεφαλαίων.

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Πάολο Μπούλγκαρι είχε επικεντρωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια σε κοινωνικά ζητήματα και στην εκπαίδευση. Τον Νοέμβριο του 2019 ίδρυσε το Ίδρυμα Πάολο Μπούλγκαρι, με στόχο τη στήριξη της εκπαιδευτικής ανανέωσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στις υποβαθμισμένες συνοικίες της ιταλικής πρωτεύουσας. Η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε από μια σταθερή πεποίθηση: την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής στέρησης και την αποκατάσταση του κεντρικού ρόλου των σχολείων ως μέσου για την οικοδόμηση μιας δικαιότερης κοινωνίας. Η δέσμευση αυτή απέδωσε καρπούς και στην περιοχή Τορ Μπέλα Μόνακα, όπου, τον Δεκέμβριο του 2023, το ίδρυμα είχε ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο ανάπλασης στην πλατεία Λάργκο Μενγκαρόνι την κεντρική πλατεία της γειτονιάς, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με σχολεία, τοπικούς φορείς και τον δήμο.

Πηγή: Il Sole