Εκτός χριστουγεννιάτικης σεζόν μένει ο Νίκος Οικονομόπουλος, καθώς το νυχτερινό κέντρο όπου επρόκειτο να εμφανιστεί ανέβαλε την πρεμιέρα του για μετά την Πρωτοχρονιά. Έτσι, ο τραγουδιστής δεν θα πραγματοποιήσει εμφανίσεις τις ημέρες των γιορτών, που αποτελούν την περίοδο αιχμής για τη νυχτερινή διασκέδαση.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από το ρεπορτάζ του nassosblog.gr, η πρεμιέρα στο νέο νυχτερινό κέντρο όπου θα εμφανίζεται, το COR Athens, το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Οδό, πρόκειται να μεταφερθεί για τον Φεβρουάριο, λόγω τεχνικών προβλημάτων και εκκρεμοτήτων με τις άδειες.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το νυχτερινό κέντρο πρόκειται να εξελιχθεί σε ένα πολυτελές κτίριο, καθώς θα διαθέτει σουίτες, ιδιωτικό τζακούζι, VIP χώρους για τους high class πελάτες, ιδιωτικό υπόγειο πάρκινγκ για τους υψηλόβαθμους καλεσμένους και πολλά ασανσέρ για να εξυπηρετείται ο κόσμος.

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Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν προγραμματισμένο να εμφανίζεται στη σκηνή σε ένα εκρηκτικό σχήμα μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ωστόσο ακόμη δεν έχει γίνει κάποια σχετική ενημέρωση για την πρεμιέρα.

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