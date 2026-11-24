Με την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων ολοκλήρωσε το BYD DOLPHIN SURF τις ανεξάρτητες δοκιμές του οργανισμού Green NCAP. Το compact ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο αναδείχθηκε πέρυσι «World Urban Car of the Year» και αποτελεί το best seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά (σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026), πέτυχε συνολική βαθμολογία 96%. Η αξιολόγηση του οργανισμού εξετάζει παραμέτρους όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα (Well-to-Wheel+).

Στις δοκιμές του Green NCAP υποβλήθηκε η έκδοση Boost, η οποία εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 89 ίππων στον εμπρός άξονα, έχει βάρος κάτω από 1.400 κιλά και προσφέρει επίσημη αυτονομία 322 χλμ. (WLTP). Σε επίπεδο επιδόσεων, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 150 χλμ./ώρα.

Οι αξιολογητές στάθηκαν ιδιαίτερα στη συνολική αποδοτικότητα του μοντέλου. Όπως σημειώνεται στην επίσημη έκθεση, ακόμη και η υψηλότερη κατανάλωση που καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο κρίνεται «περιορισμένη για τα δεδομένα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων», ενώ οι compact διαστάσεις και η μικρή μπαταρία παίζουν καθοριστικό ρόλο στο χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

«Οι εξαιρετικές επιδόσεις βιωσιμότητας του DOLPHIN SURF δεν οφείλονται μόνο στις compact διαστάσεις και τη μικρή μπαταρία του, αλλά και στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που κατέγραψε κατά τις δοκιμές μας. Αυτό που καθιστά το αυτοκίνητο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους καταναλωτές είναι οι ισορροπημένες επιδόσεις του και στους τρεις τομείς της αξιολόγησης της οδηγικής εμπειρίας, σε συνδυασμό με τα πέντε αστέρια του Euro NCAP», δήλωσε ο Technical Manager του Green NCAP, Dr. Aleksandar Damyanov.

Πέρα από τις μηδενικές εκπομπές από την εξάτμιση, το μοντέλο απέσπασε θετικά σχόλια για τις χαμηλές εκπομπές σωματιδίων από τη φθορά των ελαστικών και των φρένων, καθώς και για το αποτύπωμά του σε όλο τον κύκλο ζωής του (κατασκευή, συντήρηση, ανακύκλωση).

Αέρια του Θερμοκηπίου (Greenhouse Gases): Με βαθμολογία 9,9/10, το DOLPHIN SURF επωφελείται από το χαμηλό του βάρος και την περιορισμένη κατανάλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, πάνω από το 50% των συνολικών εκπομπών του κύκλου ζωής του προέρχεται από τη διαδικασία παραγωγής, η οποία σήμερα γίνεται στην Κίνα, ωστόσο σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει και στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Ουγγαρία.

Επιπλέον, το Green NCAP αξιολόγησε θετικά την ύπαρξη της τεχνολογίας Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει στο όχημα να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,3 kW.

Πρόσφατες αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό

Η διάκριση αυτή συμπίπτει με τη φρεσκαρισμένη εκδοχή του BYD DOLPHIN SURF, το οποίο απέκτησε πρόσφατα ανασχεδιασμένη διάταξη στο ταμπλό και πλουσιότερο εξοπλισμό ανά έκδοση. Συγκεκριμένα, η βασική έκδοση Active εξοπλίζεται πλέον με ζάντες αλουμινίου, η Boost διαθέτει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, ενώ η κορυφαία Comfort ενσωματώνει μεγαλύτερη οθόνη αφής για το σύστημα infotainment.