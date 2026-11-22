Στις 18 Νοεμβρίου, η Zeekr και ο επίσημος εισαγωγέας της στην Ελλάδα, η GEO Mobility Hellas, υποδέχθηκαν επιλεγμένους προσκεκλημένους στο Domus Asteria για την παρουσίαση της ναυαρχίδας της, του εντυπωσιακού Zeekr 9X.

Το εμβληματικό SUV βρέθηκε στην Ελλάδα για ελάχιστες μόνο ημέρες, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία γνωριμίας πριν από την επίσημη εμπορική του άφιξη στη χώρα. Η επιλογή του χώρου, η ατμόσφαιρα και η σκηνοθεσία της εκδήλωσης δεν ήταν τυχαίες: στόχος ήταν να αποτυπωθεί έμπρακτα η φιλοσοφία της μάρκας, η οποία συνοψίζεται στο μότο «A New Class of Luxury».

Μια αποκάλυψη εμπνευσμένη από το φως και το νερό

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Lothar Schupet, CEO της Zeekr Europe και VP Brand & User Growth της Geely Auto Group Europe, ο οποίος μοιράστηκε το όραμα της εταιρείας και τη νέα αντίληψη πολυτέλειας που εκφράζει το 9X.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους, στελέχη της Zeekr και της GEO Mobility Hellas, ξεχώρισε και η παρουσία του πρεσβευτή της μάρκας στην Ελλάδα, του εμβληματικού Γιώργου Πρίντεζη αλλά και του Ran Danai (GEO Hellas)

Με οικοδέσποινα της βραδιάς την Ευγενία Σαμαρά, η κορύφωση ήρθε υπό τους ήχους των Fortissimo. Το δημιουργικό concept «Zeekr Reflections», αντλώντας έμπνευση από το νερό και τις αντανακλάσεις του, δημιούργησε ένα ατμοσφαιρικό παιχνίδι φωτός που ανέδειξε τις επιβλητικές αναλογίες και τις καθαρές επιφάνειες του αυτοκινήτου. Την αίσθηση υψηλής αισθητικής της βραδιάς συμπλήρωσε η GOFAS Jewelry, παρουσιάζοντας δημιουργίες παγκόσμιας αποκλειστικότητας της HUBLOT, καθώς και εκλεκτά κομμάτια των οίκων Piaget και Messika.

Σουηδική υπογραφή και κορυφαία μηχανολογία

Σχεδιασμένο στη Σουηδία από τον Stefan Sielaff, έναν από τους κορυφαίους σχεδιαστές πολυτελών αυτοκινήτων παγκοσμίως, το Zeekr 9X αποτελεί την πληρέστερη έκφραση της αισθητικής ταυτότητας της μάρκας. Όσοι βρέθηκαν στο Domus Asteria είχαν την ευκαιρία να περάσουν στο εσωτερικό του και να διαπιστώσουν από κοντά την προσοχή στη λεπτομέρεια, την υφή των υλικών και την απόλυτη προτεραιότητα στην άνεση των επιβατών.

Πίσω από την εκλεπτυσμένη εμφάνιση, ωστόσο, κρύβεται ένα ιδιαίτερα προηγμένο τεχνολογικό υπόβαθρο. Το Zeekr 9X εξοπλίζεται με το σύστημα κίνησης Super Hybrid, το οποίο συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις με πρακτικότητα:

Συνδυαστική ισχύς: 897 ίπποι

897 ίπποι Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία: 180 χιλιόμετρα

180 χιλιόμετρα Αρχιτεκτονική: 900 V, που εξασφαλίζει δυνατότητα ταχείας φόρτισης

Η βραδιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα έθεσε ένα νέο σημείο αναφοράς για την παρουσία της Zeekr στην ελληνική αγορά, αποδεικνύοντας πως το 9X δεν έρχεται απλώς να προστεθεί στην κατηγορία των πολυτελών SUV, αλλά να επαναπροσδιορίσει τους όρους της.