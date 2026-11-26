Έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον Πάτρικ Στιούαρτ ετοιμάζει η Marvel στο επερχόμενο «Avengers: Doomsday», το οποίο σφράγισε την τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση του ηθοποιού στον εμβληματικό ρόλο του καθηγητή Charles Xavier.

«Έχουμε ολοκληρώσει εδώ και καιρό τα γυρίσματα της ταινίας και εκείνος έκανε εξαιρετική δουλειά για εμάς», δήλωσε στο Entertainment Weekly ο επικεφαλής της Marvel, Κέβιν Φάιγκι (Kevin Feige), προσθέτοντας: «Αυτή την περίοδο εξετάζουμε πώς μπορούμε να ετοιμάσουμε κάτι που θα τιμά και θα αποδίδει τον σεβασμό που αξίζει στον φίλο μας».

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Τζο Ρούσο ανέφερε: «Από πολλές απόψεις, ο Xavier είναι η συνείδηση της ταινίας. Έχει μια υπέροχη σκηνή με τον Ίαν ΜακΚέλεν, που είναι ο καλύτερός του φίλος. Είναι μια εξαιρετικά συναισθηματική στιγμή, που αφορά τη συγχώρεση και νομίζω ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τον θάνατό του».

Ο διάσημος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου σε ηλικία 86 ετών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε το EW, του είχε γίνει αρχικά πρόταση να συμμετάσχει τόσο στο «Avengers: Doomsday» όσο και στο «Avengers: Secret Wars» που αναμένεται στα τέλη του 2027, όμως εκείνος προτίμησε να συμμετάσχει μόνο στην πρώτη ταινία. Ήταν η ένατη και τελευταία φορά που ενσάρκωσε τον γνωστό χαρακτήρα των «X-Men», σύμφωνα με το Variety.

Ο Φάιγκι θυμήθηκε ότι την τελευταία μέρα των γυρισμάτων του ο Στιούαρτ σηκώθηκε και μίλησε σε όλο το συνεργείο.

«Δεν γνωρίζαμε απαραίτητα πως θα ήταν η τελευταία του ημέρα σε κινηματογραφικό πλατό, όμως μας έδινε την εντύπωση ότι ο ίδιος το πίστευε», παραδέχτηκε.

Παράλληλα ο Άντονι Ρούσο, στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη ψυχής που έδειξε ο ηθοποιός. «Ήταν εμφανές ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες με την υγεία του, κι όμως κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να δώσει μια δυνατή ερμηνεία και να είναι παρών για εμάς ως σκηνοθέτες, για τους υπόλοιπους ηθοποιούς και για το συνεργείο», είπε και συνέχισε: «Μπορούσες να καταλάβεις ότι δεν επρόκειτο απλώς για την προσπάθεια ενός ηθοποιού να έρθει στο γύρισμα και να προσφέρει την παρουσία, την ερμηνεία και την εμπειρία του στους άλλους, μέσα από τη συνεργασία. Ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπιζε πολύ σοβαρές προκλήσεις σε επίπεδο υγείας και παρ’ όλα αυτά επέλεξε να βρίσκεται εκεί και να κάνει τη δουλειά του. Το γεγονός ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να παραδώσει την ερμηνεία που έδωσε στην ταινία, αλλά και να προσφέρει σε όλους μας αυτή την εμπειρία συνεργασίας, έκανε τη στιγμή εξαιρετικά φορτισμένη συναισθηματικά».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ