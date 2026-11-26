Αυτή η αιφνιδιαστική απόδραση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και έκρυβε ένα πολύ ξεχωριστό σκοπό: τα 59α γενέθλια του πατέρα του, Απόστολου Τσιτσιπά (γεννημένου στις 24 Νοεμβρίου 1967). Θέλοντας να του ετοιμάσει μια αξέχαστη έκπληξη για αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν δίστασε να οργανώσει μια ολιγόωρη, αλλά ουσιαστική επίσκεψη στη μεγαλόνησο.

Αναχωρώντας με ιδιωτικό τζετ από τη Νίκαια της Γαλλίας με απευθείας προορισμό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε στην Κρήτη εγκαίρως για να βρεθεί στο πλευρό των δικών του ανθρώπων.

Η σύντομη αλλά γεμάτη συναίσθημα παρουσία του κορυφώθηκε σε ένα ζεστό οικογενειακό δείπνο, όπου όλοι μαζί γιόρτασαν τα γενέθλια του Απόστολου Τσιτσιπά, προτού ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέψει ξανά στους εντατικούς ρυθμούς της προετοιμασίας του.

Stefanos Tsitsipas flew to the island of Crete, Greece to surprise his father Apostolos Tsitsipas on Apo’s 59th Birthday November 24, 2026 Stef was at the family dinner in Heraklion to mark the occassion https://t.co/CCVIXBJHKl — TennisNewsHype (@TennisNewsHype) November 25, 2026

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