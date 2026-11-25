Στην οικογενειακή της ζωή, τη σχέση με τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, αλλά και την απόφασή τους να μην προχωρήσουν σε δεύτερη υιοθεσία αναφέρθηκε η Ελισάβετ Μουτάφη.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και μίλησε για την καθημερινότητα με τον γιο της, Δημήτρη, αλλά και τη σχέση του με τις δύο κόρες του συζύγου της από τον πρώτο του γάμο.

Η σχέση του Δημήτρη με τις κόρες του Μάνου Νιφλή

Η Ελισάβετ Μουτάφη περιέγραψε με θερμά λόγια τη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα τρία παιδιά. Όπως είπε, υπάρχει πολλή αγάπη και τρυφερότητα ανάμεσά τους.

«Ισχύει ότι ο Μάνος δεν ξεχωρίζει τον γιο μας από τις κόρες του από τον πρώτο γάμο, όπως και τα κορίτσια. Είναι ο αδερφός τους. Υπάρχει μεγάλη αγάπη και μεγάλη τρυφερότητα και είναι τέλεια η σχέση τους», ανέφερε.

Η καθημερινότητα ως μητέρα και η στάση της με το παιδί

Η ηθοποιός μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη μητρότητα, εξηγώντας πως, παρά το γεγονός ότι γενικά είναι αγχώδης στην καθημερινότητά της, με τον γιο της προσπαθεί να διατηρεί την ψυχραιμία της.

«Είμαι πάρα πολύ ψύχραιμη ως μαμά, δεν υπάρχει αυτό. Γενικά στη ζωή μου είμαι αγχώδης. Είμαι και σε μια περίεργη γυναικεία φάση. Είναι η ηλικία μου που έχει αρχίσει η κλιμακτήριος, οπότε καταλαβαίνουν όλες οι γυναίκες ότι αν την περνάς περίεργα… Αλλά είμαι πολύ κουλ και το λένε και οι άλλοι», είπε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως σκοπεύει να αφήσει σε κάποιον άλλον την ευθύνη του διαβάσματος, όταν έρθει η ώρα, ενώ γενικότερα προτιμά να δίνει στο παιδί ελευθερία.

«Ακόμα δεν έχουμε πάει στο διάβασμα με το παιδί, εκεί θα δείξει. Λέω να μην ασχοληθώ εγώ με το διάβασμα. Αλλά είμαι κουλ γενικά στο τι θα φάει, στο τι θα κάνει, στο αν θα κάνει ζημιά. Εντάξει, παθαίνω κάτι νευρικούς κλονισμούς αλλά δεν έχω το αν θα λερωθεί και μήπως πρέπει να φάει εκείνη την ώρα. Τον αφήνω ελεύθερο», πρόσθεσε.

«Μου φτάνει ο Δημήτρης», είπε για το ενδεχόμενο δεύτερης υιοθεσίας

Η Ελισάβετ Μουτάφη ξεκαθάρισε πως η ίδια και ο Μάνος Νιφλής δεν έχουν στα σχέδιά τους να υιοθετήσουν ακόμη ένα παιδί. Όπως εξήγησε, ο γιος τους καλύπτει την επιθυμία της να αφιερωθεί στη μητρότητα, ενώ θέλει να μοιράζει τον χρόνο και την ενέργειά της και στην επαγγελματική της πορεία.

«Δε σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε δεύτερο παιδί. Στο λέω ειλικρινά, μου φτάνει ο Δημήτρης. Τον υπερλατρεύω και θεωρώ ότι κάνει για πέντε παιδιά. Εγώ δεν είμαι και μικρούλα, δεν τον απέκτησα μικρή και θέλω να δώσω εκεί την προσοχή μου. Υπάρχουν και δυο κορίτσια από την πλευρά του Μάνου, έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να δώσω εκεί την προσοχή μου και στη δουλειά μου, γιατί την αγαπάω, οπότε θέλω και τα καταφέρνω και προσπαθώ», κατέληξε.

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