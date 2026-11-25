Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους του μια ιδιαίτερα τρυφερή και σπάνια στιγμή με τη μητέρα του, Αθηνά Παντελίδου, ανεβάζοντας μια κοινή φωτογραφία τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο νεαρός τραγουδιστής ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τις προγραμματισμένες επαγγελματικές του εμφανίσεις στη συμπρωτεύουσα και αυτή τη φορά δεν ήταν μόνος του, καθώς είχε στο πλευρό του την πολυαγαπημένη του μητέρα. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στο φακό, λίγο πριν την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο, με τον Κωνσταντίνο να συνοδεύει τη selfie τους με τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη λεζάντα «Σήμερα Θεσσαλονίκη με μαμά», δείχνοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον η παρουσία της σε κάθε του βήμα.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, αφού η κυρία Αθηνά έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά πολύ χαμηλό προφίλ και να απέχει σχεδόν ολοκληρωτικά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ζωή της άλλαξε ριζικά και σημαδεύτηκε ανεξίτηλα το 2016, μετά τον τραγικό χαμό του γιου της, του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, μια απώλεια που βύθισε την ίδια και ολόκληρη την οικογένεια σε ανείπωτο πόνο.

Σαν να μην έφτανε αυτό το τεράστιο χτύπημα της μοίρας, αργότερα ήρθε να προστεθεί και ο θάνατος του συζύγου της, Σταύρου, βυθίζοντάς την σε ακόμη μεγαλύτερο πένθος και δοκιμάζοντας σκληρά τις αντοχές της.

Σήμερα, έχοντας αφήσει πίσω της τις δημόσιες εμφανίσεις, η κυρία Αθηνά βρίσκει δύναμη και παρηγοριά στα παιδιά της, στηρίζοντας διακριτικά αλλά ουσιαστικά τον Κωνσταντίνο στα δικά του καλλιτεχνικά βήματα, με το κοινό τους ταξίδι στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια από τις ελάχιστες φορές που τη βλέπουμε στα social media.

govastiletto.gr – Παντελής Παντελίδης: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για τα 8 χρόνια από τον θάνατό του