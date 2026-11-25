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Αντιμέτωποι με τη γαλλική δικαιοσύνη θα βρεθούν το φθινόπωρο του 2027 ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι, σε μια νέα δικαστική εξέλιξη που απορρέει από την πολύκροτη υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου από το καθεστώς του Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά όλα τα πρόσωπα που τελούσαν υπό επίσημη δικαστική έρευνα.
Το χρονικό της επίμαχης ανάκλησης
Στο επίκεντρο της νέας δικογραφίας βρίσκεται η αλλαγή στάσης του Γαλλολιβανέζου επιχειρηματία Ζιάντ Τακιεντίν. Ο επιχειρηματίας είχε ανακαλέσει την αρχική του κατάθεση εις βάρος του Σαρκοζί, μια κίνηση η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πραγματοποιήθηκε έναντι χρηματικής αμοιβής. Ανάμεσα στους παραπεμπόμενους ξεχωρίζει και το όνομα της Μιμί Μαρσάν, η οποία είναι ευρέως γνωστή στους γαλλικούς μιντιακούς κύκλους ως η «αρχιέρεια των παπαράτσι».
Το βαρύ κατηγορητήριο και το χρονοδιάγραμμα
Ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι καλούνται να λογοδοτήσουν για «εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας», καθώς και για «συγκάλυψη της αλλοίωσης μαρτυρικών καταθέσεων».
Από την πλευρά της, η Μιμί Μαρσάν αντιμετωπίζει κατηγορίες για αλλοίωση μαρτυρικών καταθέσεων, συμμετοχή στην ίδια εγκληματική συνωμοσία, αλλά και για ενέργειες που αποσκοπούσαν στην «προετοιμασία πράξεων διαφθοράς ξένων δικαστικών λειτουργών».
Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έναν μήνα, από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2027, με τους κατηγορούμενους να κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως δέκα ετών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ.
Η σύνδεση με την προηγούμενη καταδίκη
Αυτό το νέο κεφάλαιο στις δικαστικές περιπέτειες του πρώην ενοίκου των Ηλυσίων αποτελεί άμεση προέκταση της βασικής υπόθεσης για την οποία είχε ήδη κριθεί ένοχος για εγκληματική συνωμοσία και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
Τότε, ο Νικολά Σαρκοζί είχε παραμείνει στη φυλακή για είκοσι ημέρες, προτού αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του.
Πηγή: reuters