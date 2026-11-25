Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι αναμένεται να κινηθεί ο προϋπολογισμός των ελληνικών νοικοκυριών για τις εορταστικές αγορές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2026.

Σύμφωνα με το πρώτο κύμα της μεγάλης καταναλωτικής έρευνας «EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026», που πραγματοποιεί η EY Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose A.E., το 63% των Ελλήνων σκοπεύουν να ξοδέψουν όσα και πέρυσι.

Παράλληλα, το 24% σχεδιάζουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους, ενώ μόλις το 9% (έναντι 13% το 2025) σκοπεύουν να διαθέσουν περισσότερα χρήματα.

Το ύψος των δαπανών και οι βασικές κατηγορίες αγορών

Επτά στους δέκα καταναλωτές του δείγματος προγραμματίζουν δαπάνες μεταξύ 100 και 500 ευρώ, με το 42% να κινείται στο εύρος των 100 έως 250 ευρώ και το 28% μεταξύ 250 και 500 ευρώ.

Το 16% θα περιορίσουν τις αγορές τους κάτω από τα 100 ευρώ, ενώ μόλις το 2% θα ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ.

Οι εορταστικές αγορές συνδυάζουν τις ανάγκες του γιορτινού τραπεζιού με προσωπικές επιλογές και εμπειρίες.

Η ισχυρότερη πρόθεση καταγράφεται στα τρόφιμα και ποτά (64%), αγγίζοντας το 69% και 72% στις ηλικίες 40-49 και 50-64 ετών αντίστοιχα.

Ακολουθούν τα ρούχα και αξεσουάρ (53% συνολικά και 63% στις ηλικίες 30-39 ετών), τα είδη προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (31% συνολικά και 43% στις γυναίκες), καθώς και οι εμπειρίες όπως φαγητό έξω, συναυλίες και ταξίδια (29%).

Σε χαμηλότερα ποσοστά κινούνται τα είδη τεχνολογίας (24%, με υψηλότερη ζήτηση σε άνδρες και νέους 18-29 ετών), τα παιχνίδια (21%) και τα είδη σπιτιού και κουζίνας (20%).

Κριτήρια επιλογής και εορταστικές συνήθειες

Η σχέση αξίας και τιμής αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα. Η καλύτερη δυνατή τιμή ή προσφορά αναδεικνύεται σε βασικό κριτήριο για το 60% των καταναλωτών, ωστόσο ακολουθούν η εμπιστοσύνη στο προϊόν, το brand και το κατάστημα (41%) και η ποιότητα (37%), ενώ η βιωσιμότητα (16%) και η πολυτέλεια (7%) βρίσκονται χαμηλότερα.

Οι προτεραιότητες διαφοροποιούνται ηλικιακά, καθώς οι ομάδες 40-49 και 50-64 ετών δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην εμπιστοσύνη (45% και 47%), ενώ οι ηλικίες 30-39 ετών εστιάζουν στις αξιολογήσεις άλλων χρηστών (31%), στην ευκολία παράδοσης και επιστροφής (24%) και στην καινοτομία (22%).

Στον πυρήνα των γιορτών παραμένει η επαφή με τα αγαπημένα πρόσωπα, με το 55% να επιλέγουν να περάσουν τις ημέρες στο σπίτι με οικογένεια ή φίλους και το 42% να αγοράζουν δώρα. Αντίθετα, οι ηλικίες 30-39 ετών δείχνουν αυξημένη διάθεση για έξοδο σε εορταστικές εκδηλώσεις (30% έναντι 21% του συνόλου) και ταξίδια στο εξωτερικό (16% έναντι 10%).

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η προσπάθεια αποφυγής σπατάλης φαγητού (26% από 32% πέρυσι), ενώ μειωμένο εμφανίζεται το ενδιαφέρον για αγορές εορταστικού στολισμού (15% από 20% το 2025).

Κυριαρχία των φυσικών καταστημάτων και άνοδος του AI

Όσον αφορά τα κανάλια αγορών, το 51% των καταναλωτών θα στραφούν κυρίως στα φυσικά καταστήματα και το 17% θα μοιράσουν τις αγορές τους εξίσου online και offline, διαμορφώνοντας τη συνολική παρουσία του φυσικού καναλιού στο 68% έναντι 44% του ηλεκτρονικού.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) εξελίσσεται σε πολύτιμο σύμμαχο, καθώς δύο στους τρεις (66%) έχουν χρησιμοποιήσει ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία AI κυρίως για σύγκριση προϊόντων και τιμών (57%), εντοπισμό προσφορών (48%) και αναζήτηση ιδεών για δώρα (41%).

Μάλιστα, στις ηλικίες 18-39 ετών, σχεδόν ένας στους δύο έχει ήδη αξιοποιήσει τέτοια εργαλεία.

Οι επισημάνσεις των στελεχών της EY Ελλάδος

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπογράμμισε ότι σε ένα περιβάλλον συγκρατημένου οικογενειακού προϋπολογισμού, οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν πιο απαιτητικό καταναλωτή, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ανταγωνιστική τιμή, ποιότητα και εμπιστοσύνη.

Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Αρβανίτης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του EY Studio+ στην Ελλάδα και την περιοχή Europe Central, τόνισε την ανάγκη για μια συνεκτική εμπορική στρατηγική σε όλα τα κανάλια πώλησης, σημειώνοντας ότι οι ηλικιακές διαφοροποιήσεις δημιουργούν ευκαιρίες για εξατομικευμένες προτάσεις που συνδυάζουν ευκολία, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και συνέπεια στη σχέση ποιότητας και τιμής.