Πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα έως τις 14 Δεκεμβρίου, αναμένεται να χορηγηθούν στους δικαιούχους τα πρώτα ηλεκτρονικά κουπόνια (vouchers) του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας (ΕΒΥΣ), το οποίο αναφέρεται και ως Market Pass, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Η αρχική ενίσχυση, λόγω της αναδρομικότητας, θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027 και αφορά 180.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Αντικαθιστά το προηγούμενο σύστημα διανομής του ΤΕΒΑ, παρέχοντας στα ευάλωτα νοικοκυριά τη δυνατότητα να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με ηλεκτρονικά κουπόνια, επιλέγοντας τα ίδια τι θα αγοράσουν, από ποιο κατάστημα και πότε, μέσω μιας εύχρηστης ψηφιακής εφαρμογής.

Η συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ και το Μητρώο Παρόχων

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, σε συνέχεια των επαφών της με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ, η κ. Μιχαηλίδου απηύθυνε κάλεσμα στις επιχειρήσεις-μέλη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, το οποίο αναμένεται να ανοίξει στις 4 Δεκεμβρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος.

Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπογράμμισε τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο ψηφιακό μοντέλο: «Μέσα από μια υποδειγματική συνεργασία της Πολιτείας με τους εκπροσώπους της αγοράς προχωρήσαμε με ταχύτητα και φέραμε ένα ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα στο τελικό στάδιο της υλοποίησής του. Δεν είναι δυνατόν, εν έτει 2026, οι συμπολίτες μας που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια να περιμένουν σε ουρές για να παραλάβουν προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων. Αλλάζουμε αυτό το μοντέλο και τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τι θα προμηθευτούν, από ποιο κατάστημα και πότε, αξιοποιώντας μια εύχρηστη ψηφιακή εφαρμογή». Παράλληλα, κάλεσε τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να εγγραφούν εγκαίρως στο Μητρώο Παρόχων, ώστε οι πολίτες να πραγματοποιούν τις αγορές τους κοντά στον τόπο κατοικίας τους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα μικρότερα χωριά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Οι παρεμβάσεις των φορέων και η προετοιμασία του προγράμματος

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ΕΣΕ αναγνώρισαν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και την ταχύτητα της προετοιμασίας, αναδεικνύοντας το εγχείρημα ως υπόδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με άμεσο όφελος για τους πολίτες.

Τέλος, ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, επισήμανε τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στην πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενώ ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, Ιωάννης Πασπάλας, ενημέρωσε για την πρόοδο της προετοιμασίας ενόψει της έναρξής του, σε ένα εγχείρημα που συνδυάζει την οικονομική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών με την τόνωση της αγοράς.