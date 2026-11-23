Τη βαθιά οικονομική, περιφερειακή και δημοσιονομική διάσταση των ακραίων καιρικών φαινομένων και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην Ελλάδα αποτυπώνει νέα μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Συνδυάζοντας τους περιφερειακούς λογαριασμούς της Eurostat για την περίοδο 2002-2023 με δορυφορικά και κλιματικά δεδομένα έως το 2025, η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επαναληψιμότητα των καταστροφών μετατρέπει πλέον το ζήτημα από υποθετικό κίνδυνο σε άμεση πρόκληση αντοχής για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το πλήγμα σε τουρισμό, γεωργία και υποδομές

Αναλύοντας τον αντίκτυπο των αγροτοδασικών πυρκαγιών, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι οικονομικές απώλειες στον τουριστικό κλάδο δεν κορυφώνονται το καλοκαίρι της καταστροφής, αλλά την επόμενη θερινή περίοδο, εξαιτίας της πτώσης των κρατήσεων και του χρόνου που απαιτείται για την αποκατάσταση των υποδομών.

Σε ορίζοντα τριετίας, η ανάπτυξη των τουριστικών υπηρεσιών μειώνεται κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε 1% της έκτασης μιας περιοχής που καίγεται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ρόδου το 2023, όπου η πυρκαγιά έπληξε το 6,9% των Δωδεκανήσων, οδηγώντας σε εκτιμώμενη ετήσια απώλεια προστιθέμενης αξίας περίπου 73 εκατομμυρίων ευρώ στον τουρισμό έως και το τρίτο έτος μετά το συμβάν.

Την ίδια στιγμή, τα ακραία κύματα καύσωνα και η ξηρασία —φαινόμενα που εντείνονται ραγδαία, καθώς οι ημέρες καύσωνα εκτοξεύθηκαν από 2,7 ετησίως την περίοδο 2002-2006 σε 28,7 το 2024— συμπιέζουν την αγροτική ανάπτυξη κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε περιοχή.

Σε εθνικό επίπεδο, η απώλεια προστιθέμενης αξίας στον πρωτογενή τομέα φτάνει τα 200 με 240 εκατομμύρια ευρώ σε χρονιές αντίστοιχες του 2022 και του 2023, χωρίς οι υψηλότερες τιμές των προϊόντων να αντισταθμίζουν τη ζημιά, πλήττοντας κυρίως το εισόδημα της ηπειρωτικής χώρας.

Αντίθετα, οι μεγάλες πλημμύρες, όπως ο κυκλώνας Daniel που προκάλεσε ζημιές άνω των 2 δισ. ευρώ στη Θεσσαλία, δεν αποτυπώνουν άμεση αρνητική επίδραση στον ρυθμό μεγέθυνσης, μεταφέρουν όμως τεράστιο βάρος αποκατάστασης στον κρατικό κορβανά.

Οι δημοσιονομικές παρενέργειες και η τροχιά του χρέους

Σε επίπεδο δημόσιων οικονομικών, ένα έτος εκτεταμένων καταστροφών όπως το 2023 μειώνει το ΑΕΠ κατά περίπου 0,32% σε βάθος τριετίας και στερεί περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από τα φορολογικά έσοδα.

Ωστόσο, το κυρίως βάρος προκύπτει από τις κρατικές αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 745 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν διπλάσια από την απώλεια εσόδων.

Η έκθεση επισημαίνει ότι το ετήσιο κονδύλι των 600 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται από το 2024 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αναλώνεται κάθε χρόνο χωρίς να δημιουργεί αποθεματικό, ενώ η επιβάρυνση επιτείνεται από το γεγονός ότι μόλις το 14% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται στη συσσώρευση του χρέους. Ενώ ένα μεμονωμένο καταστροφικό έτος αφήνει το δημόσιο χρέος το 2038 λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα, η επανάληψη φαινομένων ανάλογων του 2023 ανά τριετία από το 2027 και μετά θα ωθούσε το ελληνικό δημόσιο χρέος από 1 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερα σε σύγκριση με τις προβολές του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου.

Οι πέντε παρεμβάσεις που προτείνει η μελέτη

Για την αναχαίτιση αυτών των πιέσεων, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους εισηγείται τη μετατροπή του ετήσιου κονδυλίου των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα πολυετές αποθεματικό ταμείο φυσικών καταστροφών, καθώς και την επίσημη ενσωμάτωση και δημοσίευση των κλιματικών κινδύνων στον Προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο, σύμφωνα με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Παράλληλα, προτείνει τη διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης των νοικοκυριών μέσω ενός προγράμματος σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με κρατική εγγύηση, τη μετατόπιση των πόρων από τις αποζημιώσεις στην πρόληψη —με έργα άρδευσης, ύδρευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και πυροπροστασίας— καθώς και την επέκταση της οικονομικής στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων και κατά τη θερινή περίοδο που έπεται μιας πυρκαγιάς.