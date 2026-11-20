Σημαντικές ήταν οι απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν σε μια πτωτική εβδομάδα κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης έχασε σχεδόν 100 μονάδες και ο τραπεζικός κλάδος υποχώρησε πάνω από 5%. Το διεθνές κλίμα είναι ιδιαίτερα δυσμενές από τις συνεχιζόμενες απώλειες των μετοχών εταιρειών τεχνολογίας, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 1,87% στις 2.552,70 μονάδες, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ των 2.526,96 (-2,86%) και των 2.580,28 μονάδων (-0,81%).

Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα 391,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών στα 57,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων 5,2 εκατ. τεμάχια (αξίας 31,5 εκατ. ευρώ) διακινήθηκαν μέσω προσυμφωνημένων πράξεων.

Στους επιμέρους δείκτες, η υψηλή κεφαλαιοποίηση έκλεισε με απώλειες 1,98% στις 6.539,78 μονάδες, ο Mid Cap υποχώρησε κατά 1,49% στις 3.111,54 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε βουτιά 3,4% στις 3.045,52 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι απώλειες διαμορφώθηκαν στο 3,17% για τον Γενικό Δείκτη, στο 3,39% για τον FTSE 25 και στο 5,5% για τις τράπεζες.

Νευρικότητα χωρίς κατεύθυνση και εξωτερικές πιέσεις

Στην πρόσφατη ιστορία της εγχώριας αγοράς δεν υπάρχει προηγούμενο επτά διαδοχικών εβδομάδων με εναλλαγή προσήμου και μεταβολή άνω του 2% σε απόλυτο μέγεθος.

Εδώ και δύο μήνες, κάθε ισχυρή άνοδος διαδέχεται μια αντίστοιχη πτώση και αντιστρόφως, χωρίς το Χρηματιστήριο να βρίσκει σαφή κατεύθυνση, με τις 2.600 μονάδες να παραμένουν το κεντρικό σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο ταλαντεύεται η αγορά.

Το σκηνικό αυτό έχει οδηγήσει πολλά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια εκτός ταμπλό, καθώς οι απότομες διακυμάνσεις καταγράφουν άμεσα ζημιές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διατήρηση μιας ισορροπημένης κατανομής μεταξύ μετοχών και ρευστότητας έχει περιορίσει το κόστος των συχνών αλλαγών θέσης, ωστόσο η αλλαγή κλίματος παραμένει ζητούμενο.

Με τον κύριο όγκο των αποτελεσμάτων εννεαμήνου να έχει ήδη δημοσιευθεί, η αγορά αναζητά πλέον στο εξωτερικό τον καταλύτη για βελτίωση, καθώς η έντονη μεταβλητότητα στις αμερικανικές αγορές παραμένει το βασικό εμπόδιο για την επιστροφή σε ομαλότερες συνθήκες και ένα πιθανό εορταστικό κλείσιμο της χρονιάς, όπως συνέβη στα προηγούμενα επτά έτη.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στο ταμπλό, τις ισχυρότερες πιέσεις με απώλειες άνω του 4% δέχθηκαν οι Alpha Bank, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Credia Bank και Εθνική, ενώ άνω του 3% υποχώρησαν οι Πειραιώς, Metlen και Cenergy.

Πτώση μεγαλύτερη του 2% σημείωσαν οι Τράπεζα Κύπρου, ΕΥΔΑΠ, Aktor, Eurobank και Λάμδα, με τις Τιτάν και Motor Oil να χάνουν πάνω από 1%.

Πιο ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola, Aegean, Optima Bank και Allwyn, ενώ σε θετικό έδαφος με ήπια άνοδο ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι ΟΤΕ, Helleniq Energy, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τέλος, η ΔΕΗ πραγματοποίησε μίνι ράλι στο φίνις κλείνοντας με κέρδη 1,49%, ενώ ο ΔΑΑ ξεχώρισε σημειώνοντας άλμα 3,45%.