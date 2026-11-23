Την εκτίμηση ότι δεν συντρέχει άμεσος λόγος για την πραγματοποίηση στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν εξέφρασε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κοινοβούλιο, στην Ιερουσαλήμ, ο Άιζενκοτ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ιρανική απειλή είναι η σοβαρότερη απειλή κατά του κράτους του Ισραήλ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ευθεία και άμεση απειλή κατά του κράτους του Ισραήλ που θα απαιτούσε επέμβαση πριν από τον σχηματισμό κυβέρνησης».

Άμεση ήταν η αντίδραση του απερχόμενου Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξακολουθεί να επικαλείται την ιρανική απειλή, επιμένοντας στο αίτημά του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Νετανιάχου έσπευσε να απαντήσει: «Όποιος υποβαθμίζει ή υποτιμά αυτές τις άμεσες και σοβαρές απειλές, το κάνει για πολιτικούς λόγους».