Νέα ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Δέσποινα Καμπούρη, με τους δύο δημοσιογράφους να ανταλλάσσουν δημόσια σχόλια για ακόμη μία φορά.

Η μεταξύ τους διαφωνία, που σύμφωνα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο κρατά εδώ και περίπου δύο χρόνια, επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή ένα κείμενο της δημοσιογράφου για τον Νίκο Συρίγο.

Πώς ξεκίνησε η νέα αντιπαράθεση

Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση της Δέσποινας Καμπούρη σχετικά με την αποχώρηση του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και την ανακοίνωση που ακολούθησε από την εταιρεία παραγωγής.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε το θέμα στο X, απαντώντας σε χρήστη που αναφέρθηκε στο κείμενο της δημοσιογράφου και έγραψε: «Επίσης δεν κατάλαβα γιατί η κολλητή του, μας κούνησε το δάχτυλο».

Ο ίδιος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Γι’ αυτό την κράζουν όλοι στα σχόλια. Τη “φτύνουν” και νομίζουν ότι βρέχει. Δε μου κάνει εντύπωση μετά τις περσινές δημόσιες τοποθετήσεις της που πεισματικά δεν έπαιρνε πίσω».

Η Δέσποινα Καμπούρη απάντησε την Κυριακή μέσα από διαδοχικά stories στο Instagram, αφήνοντας αιχμές για τη συχνότητα με την οποία ο συνάδελφός της σχολιάζει αρνητικά τις αναρτήσεις της.

«Ρε Δημήτρη, τι να κάνω να σου περάσει; Ό,τι μου πεις θα το κάνω. Αρκεί να ηρεμήσει η ψυχούλα σου, ψυχούλα μου», έγραψε αρχικά.

Σε επόμενη ανάρτηση πρόσθεσε: «Δημήτρη, αν συνεχίσεις με αυτή τη συχνότητα να σχολιάζεις αρνητικά ό,τι γράφω, θα αρχίσω να πιστεύω ότι έχουμε μια σχέση που αγνοώ. Μονόπλευρη μεν, αλλά εξαιρετικά συνεπή».

Η απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου στον αέρα του «Πρωινού»

Το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στο θέμα μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ζήτησε από τον συνεργάτη του να εξηγήσει τι έχει συμβεί ανάμεσα σε εκείνον και τη Δέσποινα Καμπούρη.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν θεωρεί πως υπήρξε κάποιος καβγάς, εξηγώντας ότι η δική του ανάρτηση είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, ως απάντηση σε όσα είχε δημοσιεύσει η δημοσιογράφος.

«Δεν τσακώθηκα με την Καμπούρη, δεν έγινε αυτό. Ο έγκριτος δημοσιογράφος σε τούμπαρε κι εσένα, αλλά σου έχω πει, αυτός μόνο όταν του τα λένε τα γράφει σωστά. Την περασμένη εβδομάδα έγινε. Ανήρτησε κάτι η Δέσποινα, κι εγώ ανήρτησα κάτι άλλο. Γενικά εμένα όταν με τσιγκλάει κάτι, απαντάω. Αυτό έγινε στην αρχή της περασμένης εβδομάδας και όντως η ανάρτησή μου πυροδοτήθηκε από τη δική της. Χθες το ανακάλυψε η Δέσποινα», ανέφερε.

Όταν προβλήθηκε στον αέρα το κολάζ φωτογραφιών που είχε δημοσιεύσει η Δέσποινα Καμπούρη με τους δυο τους, ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι δεν είχε δει τη συγκεκριμένη ανάρτηση.

«Δεν είμαστε φίλοι τώρα»

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ρωτήθηκε αν διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Δέσποινα Καμπούρη. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη, ενώ απέφυγε να αποκαλύψει δημόσια τι έχει συμβεί μεταξύ τους.

«Δεν είμαστε φίλοι τώρα. Από πλευράς μου όχι. Δε λέω δημόσια τι έγινε, αυτά τα πράγματα αφορούν εμένα και τη Δέσποινα. Πιστέψτε με όμως, όσοι με ξέρετε, ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις μου δεν εκπορεύονται από τα προσωπικά μου συναισθήματα…Έχει συμβεί κάτι ανάμεσά μας εδώ και δυο χρόνια», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση του όταν θεωρεί πως κάτι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Πρέπει να ξέρουν όλοι, φίλοι μου και άνθρωποι που συναναστρέφομαι ή όχι, ότι όταν κάτι αντίκειται στη λογική και σε κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κάπως, δε μπορείτε να βγάλετε το μαύρο, άσπρο. Το μαύρο, άσπρο δε γίνεται. Εγώ θα είμαι εκεί και θα σας απαντώ», πρόσθεσε.

Η προσπάθεια συμφιλίωσης και η στάση του για το μέλλον

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει προσπαθήσει να τους φέρει ξανά κοντά, ωστόσο ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συμφιλίωσης σε προσωπικό επίπεδο.

«Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει προσπαθήσει να μας τα βρει με την Δέσποινα αλλά από μένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι στα 46 μου πια και έχω αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα… Αν είναι να συνεργαστούμε, εννοείται ότι θα κάτσω να κάνω μια κουβέντα, αλλά αν είναι να μη συνεργαστούμε γιατί να κάτσω να κάνω κουβέντα;», κατέληξε.

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