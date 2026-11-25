του Νεκτάριου Διατσίδη

Με αγωνιστική τεχνογνωσία από τους αγώνες Rally Raid, οι δύο νέες μοτοσυκλέτες της Kove συνδυάζουν αξιόλογες εκτός δρόμου δυνατότητες με μικρό βάρος και πιο συμπαγείς διαστάσεις.

Οι μεγάλες adventure μοτοσυκλέτες έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, με ισχύ που ξεπερνά ακόμη και τους 150 ίππους, προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και βάρος που συχνά πλησιάζει ή ξεπερνά τα 230 κιλά. Παρά τις δυνατότητές τους, όμως, δεν είναι απαραίτητα η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαμβάνουν τις χωμάτινες διαδρομές χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται μια τόσο ογκώδη και βαριά κατασκευή. Η κινεζική Kove φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση σε μικρότερες, ελαφρύτερες και πιο προσιτές μοτοσυκλέτες που κάνουν την περιπέτεια πιο εύκολη για περισσότερους αναβάτες.

Στην EICMA 2026 παρουσίασε αρκετά νέα μοντέλα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις: οι Kove 125 Rally και 350 Rally. Πρόκειται για μικρού κυβισμού adventure μοτοσυκλέτες που αντλούν την εμφάνιση αλλά και μέρος της τεχνολογικής τους φιλοσοφίας από την αγωνιστική εμπειρία της εταιρείας στο Dakar. Ωστόσο, δεν αποτελούν απλώς μικρογραφίες των αγωνιστικών μοντέλων, καθώς έχουν σχεδιαστεί με στόχο να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες στην καθημερινή και εκτός δρόμου χρήση.

Η μικρότερη 125 Rally χρησιμοποιεί έναν υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 124.7 κ.εκ., με απόδοση 14.8 ίππων και ροπή 11 Nm. Οι επιδόσεις αυτές δεν εντυπωσιάζουν σε απόλυτους αριθμούς, όμως το ζητούμενο είναι διαφορετικό. Με ανακοινωμένο βάρος χωρίς υγρά μόλις 122 κιλά, ύψος σέλας 86.1 εκατοστά και τροχούς 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω, η μικρή Kove έχει σχεδιαστεί για να κάνει την εξερεύνηση χωματόδρομων και μονοπατιών πιο εύκολη και λιγότερο απαιτητική.

Οι τροχοί πλήρους μεγέθους αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπουν στη μοτοσυκλέτα να περνά ευκολότερα πάνω από εμπόδια που θα δυσκόλευαν μοντέλα με μικρότερες διαστάσεις τροχών. Φυσικά, ο κινητήρας των 125 κ.εκ. δεν προορίζεται για γρήγορη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, για νέους αναβάτες ή όσους αναζητούν μια απλή και ελαφριά μοτοσυκλέτα για διαδρομές στο χώμα, η 125 Rally δείχνει να έχει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Δεν είναι, βέβαια, μια μοτοσυκλέτα που προορίζεται να ακολουθεί τον ρυθμό μιας KTM 890 Adventure R.

Η 350 Rally είναι εκείνη που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κινείται από μονοκύλινδρο κινητήρα 349.9 κ.εκ. και διαθέτει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ρεζερβουάρ χωρητικότητας 20.8 λίτρων, αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής και τον ίδιο συνδυασμό τροχών 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω. Η Kove έχει επίσης τοποθετήσει δύο αντικραδασμικούς άξονες εξισορρόπησης, με στόχο τον περιορισμό των κραδασμών, καθώς και σύστημα λίπανσης ξηρού κάρτερ, σχεδιασμένο να εξασφαλίζει τη σωστή λίπανση του κινητήρα ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου.

Ο εξοπλισμός της δεν περιορίζεται, όμως, στις δυνατότητες για χωμάτινη οδήγηση. Διαθέτει τρία προγράμματα λειτουργίας, Off-Road, Sport και Eco, δικάναλο ABS και κάθετα τοποθετημένη έγχρωμη οθόνη TFT 6.75 ιντσών. Υπάρχει επίσης διπλή σέλα και αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη, στοιχεία που δείχνουν ότι η Kove υπολογίζει και στη χρήση της για ταξίδια, όχι μόνο για γρήγορες εξορμήσεις στο χώμα. Με το μεγάλο ρεζερβουάρ της, άλλωστε, οι συχνές στάσεις για ανεφοδιασμό δεν αναμένεται να αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα.

Το ενδιαφέρον με τις δύο νέες Rally είναι ότι προσεγγίζουν την adventure οδήγηση από διαφορετική πλευρά. Η 125 Rally αποτελεί μια εύκολη είσοδο στον κόσμο της χωμάτινης οδήγησης, ενώ η 350 Rally υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία, εξοπλισμό και ευελιξία για πιο απαιτητικές και μακρινές διαδρομές, χωρίς το βάρος μιας μεγάλης adventure. Και οι δύο επωφελούνται από την εμπειρία που αποκτά σταδιακά η Kove στους Διεθνείς αγώνες Rally, αν και μένει να φανεί στην πράξη πόσο αποτελεσματικά θα μεταφερθεί αυτή η αγωνιστική τεχνογνωσία στις μοτοσυκλέτες παραγωγής.

Η διάθεσή τους προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τιμές ή λεπτομέρειες για την εμπορική τους παρουσία.

Το μεγάλο ζητούμενο θα είναι τελικά η τιμή τους. Εφόσον η Kove καταφέρει να τις διαθέσει σε ανταγωνιστικό κόστος, οι δύο νέες Rally θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική απέναντι στις μεγαλύτερες και βαρύτερες adventure. Άλλωστε, οι χωμάτινες διαδρομές δεν απαιτούν απαραίτητα πολλά άλογα και μεγάλες διαστάσεις. Και όταν έρθει η άτυχη στιγμή να πέσει η μοτοσυκλέτα στο χώμα, τα 120 ή 150 κιλά είναι σαφώς πιο εύκολα στη διαχείριση από τα 250!