Μέχρι σήμερα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν κυρίως ένας καταναλωτής ενέργειας. Το συνδέουμε στην πρίζα, φορτίζουμε την μπαταρία του και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια για τις μετακινήσεις μας. Η Volkswagen θέλει να αλλάξει αυτή τη σχέση, δίνοντας τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιστρέφοντας ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο όταν υπάρχει ανάγκη.

Πρόκειται για την τεχνολογία Vehicle-to-Grid (V2G), την οποία ο όμιλος Volkswagen ετοιμάζεται να διαθέσει εμπορικά στη Γερμανία από τον Δεκέμβριο του 2026, μέσω της θυγατρικής Elli. Η εταιρεία φιλοδοξεί να κάνει την αμφίδρομη φόρτιση μια πρακτική λύση για την ευρεία αγορά και όχι απλώς μια τεχνολογία που δοκιμάζεται σε πιλοτικά προγράμματα.

Πώς το αυτοκίνητο επιστρέφει ρεύμα στο δίκτυο

Η βασική ιδέα του V2G είναι σχετικά απλή. Ένα συμβατό ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνδέεται σε έναν ειδικό αμφίδρομο φορτιστή και μπορεί όχι μόνο να αποθηκεύει ενέργεια από το δίκτυο, αλλά και να επιστρέφει μέρος της ενέργειας της μπαταρίας του σε αυτό.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν να λειτουργήσουν ως αποκεντρωμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει αυξημένη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας, το όχημα μπορεί να φορτίζεται, ενώ σε άλλες χρονικές στιγμές να επιστρέφει μέρος της αποθηκευμένης ενέργειας, ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου και τις ρυθμίσεις του χρήστη.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ο νέος Elli BiDi Charger, ένας αμφίδρομος φορτιστής συνεχούς ρεύματος (DC), με ισχύ φόρτισης έως 11 kW. Είναι κατάλληλος για εγκατάσταση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους και υποστηρίζει ηλεκτρικές αρχιτεκτονικές 400 και 800 Volt. Παράλληλα, υποστηρίζει το διεθνές πρότυπο ISO 15118-20, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνεργασία του συστήματος και με περισσότερα συμβατά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο μέλλον.

Πόσα χρήματα μπορεί να κερδίσει ο ιδιοκτήτης;

Η Elli αναφέρει ότι οι πελάτες θα λαμβάνουν ένα μπόνους 0,24 ευρώ για κάθε ώρα που το αυτοκίνητό τους παραμένει συνδεδεμένο στον αμφίδρομο φορτιστή DC. Με ανώτατο υπολογισμό τις 250 ώρες σύνδεσης τον μήνα, το όφελος μπορεί να φτάσει τα 60 ευρώ μηνιαίως ή τα 720 ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου.

Υπάρχει, ωστόσο, μια προϋπόθεση. Κάθε επιλέξιμη συνεδρία V2G πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον τρεις ώρες. Επομένως, δεν αρκεί κάποιος να συνδέει το αυτοκίνητό του για λίγα λεπτά, αλλά θα πρέπει να το αφήνει στον φορτιστή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Volkswagen αναφέρει επίσης ότι στο μέλλον οι πελάτες αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποζημίωση 0,40 ευρώ ανά κιλοβατώρα για την ηλεκτρική ενέργεια που επιστρέφουν στο δίκτυο. Αυτό, όμως, αποτελεί επόμενο στάδιο της υπηρεσίας και δεν πρέπει να συγχέεται με το αρχικό μπόνους σύνδεσης.

Ο οδηγός θα ορίζει πότε χρειάζεται το αυτοκίνητό του

Η διαχείριση του συστήματος θα γίνεται μέσω της εφαρμογής Elli BiDi V2G. Ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να δηλώνει πότε χρειάζεται ξανά το όχημά του και σε ποιο επίπεδο φόρτισης θέλει να βρίσκεται τότε η μπαταρία.

Πόσο κοστίζει ο αμφίδρομος φορτιστής;

Η τιμή που ανακοίνωσε η Elli για τον BiDi Charger είναι 1.995 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των εξόδων αποστολής (για τη Γερμανία). Το ποσό αφορά τον ίδιο τον φορτιστή, ενώ η εγκατάσταση θα κοστολογείται ξεχωριστά, μετά τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο.

Η υπηρεσία θα διατίθεται αρχικά στους πελάτες των Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, CUPRA και Škoda στη γερμανική αγορά. Για τα επαγγελματικά οχήματα Volkswagen θα ισχύει ξεχωριστή διαδικασία παραγγελίας. Η εμπορική διάθεση θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2026 στη Γερμανία, ενώ η επέκταση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές έχει προγραμματιστεί για το 2027. Ο όμιλος δεν έχει ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένες ημερομηνίες ή τιμές για την Ελλάδα.

Πάνω από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά Volkswagen είναι ήδη τεχνικά προετοιμασμένα

Η Volkswagen υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη μια σημαντική βάση οχημάτων για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, περισσότερα από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα με την πλατφόρμα MEB στην Ευρώπη είναι τεχνικά προετοιμασμένα για αμφίδρομη φόρτιση, εκ των οποίων περίπου 360.000 βρίσκονται στη Γερμανία. Παράλληλα, η Elli έχει ολοκληρώσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για μια ακόμη εφαρμογή της αμφίδρομης φόρτισης, το Vehicle-to-Home (V2H). Σε αντίθεση με το V2G, όπου η ενέργεια επιστρέφει στο δημόσιο δίκτυο, το V2H επιτρέπει τη χρήση της ενέργειας της μπαταρίας απευθείας στο σπίτι.