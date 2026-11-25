Σε αλλαγή ημερομηνίας και χώρου διεξαγωγής προχωρούν ο Θοδωρής Φέρρης και η Panik Live Productions για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία του τραγουδιστή στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε ώστε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των κατοίκων και να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς αναμένεται μαζική προσέλευση του κοινού.

Όπως επισημαίνεται, το πότε και το πού θα πραγματοποιηθεί τελικά η ανοιχτή για όλους συναυλία θα γνωστοποιηθεί το προσεχές διάστημα.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης πρόκειται να χαρίσει στο κοινό μια μοναδική συναυλία, ανταποδίδοντας με τον δικό του τρόπο την αγάπη και τη θερμή ανταπόκριση που λαμβάνει από τον κόσμο.

Η συναυλία, σε παραγωγή της Panik Live Productions, θα αποτελέσει, παράλληλα, αφορμή για μια ξεχωριστή γιορτή επιτυχίας, καθώς κατά τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθεί η απονομή πλατινένιων διακρίσεων για το άλμπουμ «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», καθώς και πολυπλατινένιων singles του.

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