Ο Αντώνης Παπαηλίας βιώνει δύσκολες στιγμές, αφού αποχωρίστηκε την αγαπημένη του γάτα, Bianca, η οποία υπήρξε για πολλά χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο ηθοποιός και περφόρμερ γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ανεβάζοντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια της τετράποδης συντρόφου του.

Μέσα από τα λόγια του, ο Αντώνης Παπαηλίας αναφέρθηκε στα χρόνια που πέρασαν μαζί, στις αμέτρητες αναμνήσεις τους, αλλά και στην ανιδιοτελή αγάπη που εισέπραξε από εκείνη. Όπως εξομολογήθηκε, γνώριζε ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν ο αποχωρισμός, ωστόσο τίποτα δεν μπορούσε να τον προετοιμάσει για αυτή τη στιγμή.

Η δημόσια ανάρτηση

«Μοναδική μου… είναι πολλά τα χρόνια και αμέτρητες οι στιγμές που έχω να θυμάμαι από σένα, μα η ανιδιοτελής αγάπη σου το πιο σημαντικό… ήξερα ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή, αλλά πώς να προετοιμαστείς για κάτι τέτοιο, για χρόνια προσπαθούσα… πώς προετοιμάζεσαι για κάτι που σου σκίζει την καρδιά, σήμερα ήταν η τελευταία μας μέρα μαζί… Σ’ αγαπώ, καλό ταξίδι αγάπη μου, Bianca μου… Ξεκουράσου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Papailias (@antonispapaelias)

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