Ο Περικλής Κονδυλάτος παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, και το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου έδωσε το παρών στο Madwalk 2026.

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να σχολιάσει τη δήλωση της Ιωάννας Τούνη, η οποία είπε ότι δεν θα ήθελε να πολιτευτεί, αφού ο χώρος έχει πολύ ψέμα και διαφθορά, τονίζοντας πως δεν την εκφράζει.

Αρχικά, ο Περικλής Κονδυλάτος είπε: «Δεν έχω ακούσει τις απόψεις της. Συνήθως έχω δει ότι υπάρχει μια επίδειξη πλούτου».

Και πρόσθεσε: «Εμένα δεν με εκφράζει σαν άνθρωπο η επίδειξη πλούτου. Το πόσα λεφτά βγάζει ο καθένας μπορεί να γίνει και σιωπηλά. Δεν είναι ανάγκη. Ξέρεις, ο άνθρωπος έχει χάσει τη σύνδεσή του με τον Θεό. Δεν είναι κανένας μας αυτοδημιούργητος.

Ό,τι έχουμε και ό,τι μας παρέχεται από ένα πιάτο φαγητό μέχρι τα μεγαλύτερα πλούτη του κόσμου, μας τα παρέχει ο Θεός. Και αν ο Θεός δεν ήθελε, δεν θα τα είχε. Οπότε η λίγη ταπεινοφροσύνη δεν βλάπτει να έχουμε».

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