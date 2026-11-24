H Xάποελ Τελ Αβίβ θα τεθεί αντιμέτωπη την Τετάρτη (25/11, 21:15) με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, με τον προπονητή των Ισραηλινών, Δημήτρη Ιτούδη να χαρακτηρίζει πρόκληση για την ομάδα του του ματς με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

«Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση κόντρα στους πρωταθλητές, αλλά την αποδεχόμαστε. Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικούς παίκτες, αλλά όλοι παίζουν ως ομάδα και βάζουν τους στόχους της ομάδας πάνω από τους προσωπικούς στόχους. Θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να φύγουμε με τη νίκη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός.

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