Φαίνεται πως η Ferrari έχει ένα πρόβλημα που δεν λύνεται εύκολα. Η συνύπαρξη του Lewis Hamilton και του Charles Leclerc στην ίδια ομάδα εξελίσσεται σε έναν ολοένα και πιο δύσκολο γρίφο για τον Fred Vasseur.

Το ποτήρι ξεχείλισε μετά και τη νέα σύγκρουση μεταξύ των οδηγών, που σημειώθηκε στο Las Vegas. Πιο συγκεκριμένα και ενώ οι δύο Ferrari μάχονταν για την έκτη θέση, περίπου 12 γύρους πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Leclerc επιχείρησε να προσπεράσει τον Βρετανό, όμως ο ελιγμός του κατέληξε σε επαφή, με αποτέλεσμα ο Hamilton να χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του και να κάνει τετ-α-σετ.

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



Οι αγωνοδίκες έκριναν υπεύθυνο τον Μονεγάσκο και του επέβαλαν ποινή 10 δευτερολέπτων. Ο Hamilton κατάφερε να ανακάμψει και να τερματίσει στην έβδομη θέση, ενώ ο Leclerc περιορίστηκε στη δέκατη. Για τη Ferrari, όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν οι χαμένοι βαθμοί. Ήταν το γεγονός ότι οι δύο οδηγοί της φαίνεται να μην μπορούν να διαχειριστούν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, ακόμη και μετά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις της ομάδας.

«Είναι έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα και τους χορηγούς»

Ο Fred Vasseur δεν προσπάθησε να κρύψει την απογοήτευσή του μετά τον αγώνα. Αντιθέτως, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη νέα σύγκρουση.

After Mexico, Fred Vasseur had hoped inter-team contact was a thing of the past… 👀 #F1 #LasVegasGP https://t.co/KEKhKeHdHV — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



«Δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα του αγώνα, γιατί ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι, για ακόμη μία φορά, αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο. Είναι έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα και τους χορηγούς», δήλωσε ο επικεφαλής της Ferrari.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε δοθεί ξεκάθαρη οδηγία στους δύο οδηγούς μετά το προηγούμενο περιστατικό στο Μεξικό, ενώ υπήρξε και νέα προειδοποίηση κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Λας Βέγκας.

«Είχαμε μια ξεκάθαρη συζήτηση στη Βραζιλία. Περάσαμε το μήνυμα στον Charles κατά τη διάρκεια του αγώνα να σκεφτεί την ομάδα όταν μάχεται με τον ομόσταβλό του», πρόσθεσε. Tο πιο χαρακτηριστικό, ωστόσο, ήταν η περιγραφή του για τη συνύπαρξη των δύο οδηγών μέσα στην πίστα.

«Σε αυτού του είδους τους αγώνες είναι εντελώς ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Πρέπει να προσπερνάς τα αυτοκίνητα που βρίσκονται μπροστά σου, δεν μπορείς απλώς να μένεις πίσω. Όμως, όταν πρόκειται για τον ομόσταβλό σου, πρέπει να δείχνεις σεβασμό, να παίρνεις λιγότερα ρίσκα και ενδεχομένως να βρεθείς δίπλα του και στη συνέχεια να επιστρέψεις πίσω», εξήγησε. Και κατέληξε με ένα μήνυμα που απευθύνεται ξεκάθαρα στους δύο οδηγούς: «Δεν μπορείς να το γράψεις αυτό σε ένα χαρτί. Πρέπει απλώς να συμπεριφέρονται επαγγελματικά».

Η ένταση ήταν τέτοια, ώστε ο Vasseur επικοινώνησε με τον Leclerc αμέσως μετά τον τερματισμό, ζητώντας του να συναντηθούν πριν από τις καθιερωμένες δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης.

Όταν ρωτήθηκε τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ τους, ο Γάλλος ήταν αποκαλυπτικός:

«Όχι, δεν ήταν συζήτηση, εγώ μίλησα. Νομίζω ότι ζήτησε συγγνώμη, ότι κατάλαβε.Αλλά το αποτέλεσμα είναι εκεί. Κάνεις ένα λάθος, λες ότι ήταν δικό σου λάθος και ζητάς συγγνώμη, αλλά το λάθος το έκανες».

A tough evening for Ferrari 😣 Here’s what Charles and Lewis had to say after the race 👇 #F1 #LasVegasGP https://t.co/afmtnDAIj6 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



Από την πλευρά του, ο Μονεγάσκος ανέλαβε την ευθύνη για το συμβάν, δηλώνοντας: «Αποδέχομαι την ποινή και θα εξετάσουμε τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, ώστε να μην επαναληφθεί. Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα, από όλους στο Maranello και για τους βαθμούς που χάσαμε σήμερα».

Ο Hamilton, από την άλλη, δεν θέλησε να ανοίξει περαιτέρω τη συζήτηση για τη σύγκρουση, αφήνοντας στη Ferrari την απόφαση για το αν χρειάζονται αυστηρότεροι κανόνες μεταξύ των δύο οδηγών.

Έρχονται νέοι κανόνες στη Ferrari;

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο τι σκοπεύει να κάνει ο Vasseur για να αποτρέψει ένα νέο παρόμοιο περιστατικό. Η σύγκρουση στο Λας Βέγκας ήταν το δεύτερο σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο οδηγών μέσα σε μόλις τρεις αγώνες, καθώς είχε προηγηθεί η επαφή τους στο Μεξικό, ενώ είχε καταγραφεί και προηγούμενο συμβάν στη Monza. Μετά το Μεξικό, ο επικεφαλής της Ferrari είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τους δύο οδηγούς στη Βραζιλία, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να ξεκαθαριστούν οι κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην πίστα. Το γεγονός ότι το ίδιο πρόβλημα επανεμφανίστηκε τόσο σύντομα δείχνει πως εκείνη η συζήτηση δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.