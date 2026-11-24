Στην αρχή υπήρχε μια ιδέα που εύκολα θα έβρισκε υποστηρικτές: να μελετηθεί πώς μπορεί να γίνει καλύτερη η σχολική τάξη. Πώς θα σχεδιαστεί ο χώρος της, πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία, πώς θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διδασκαλίας. Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο θα αναλάμβανε την έρευνα και το υπουργείο Παιδείας θα χρηματοδοτούσε τη δουλειά.⁠[1]

Η ιδέα απέκτησε επίσημο τίτλο, «Έρευνα για τη μετάβαση σε μια Νέα Σχολική Τάξη», και συγκεκριμένο προϋπολογισμό: 1.488.000 ευρώ. Στις 3 Δεκεμβρίου 2024 ο τότε υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου. Φορέας υλοποίησης ήταν το Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Του γνωστού στα πανεπιστήμια, αλλά λιγότερο γνωστού στους φορολογουμένους, ΕΛΚΕ.⁠[1]

Στα χαρτιά περιγράφονταν μελέτες, σχέδια, δοκιμαστικά μοντέλα και μια εκδοχή της τάξης σε εικονική πραγματικότητα. Η έρευνα θα κατέγραφε την υφιστάμενη κατάσταση και θα παρήγαγε προτάσεις και εργαλεία για τον σχεδιασμό σχολικών χώρων. Οι στόχοι ήταν φιλόδοξοι. Ο λογαριασμός, απολύτως συγκεκριμένος. [1]

Η συνεργασία είχε αρχίσει νωρίτερα. Πρόσκληση του υπουργείου, στις 23 Μαΐου 2024, κατονομάζει τον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης ως δυνητικό δικαιούχο και παραπέμπει σε μνημόνιο συνεργασίας της 31ης Ιανουαρίου. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με μεταγενέστερη τροποποίηση, η έναρξη του έργου ορίστηκε στις 30 Απριλίου 2025 και η λήξη στις 29 Δεκεμβρίου 2026.⁠[1]

Αυτή είναι η αφετηρία. Ακολουθώντας τη διαδρομή από την υπουργική έγκριση στις επιμέρους συμβάσεις, συναντάμε τον άνθρωπο που ανέλαβε την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος. Λίγο παρακάτω, τη σύζυγό του. Και στη συνέχεια, καθηγητές που εμφανίζονται τόσο στα όργανα των εγκρίσεων και των αξιολογήσεων, όσο και στις αμειβόμενες συνεργασίες.

Ο Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης γνωρίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης από πολλές θέσεις. Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και διευθυντής του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab), εξελέγη κοσμήτορας το 2021, διετέλεσε στη συνέχεια αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 είναι πρύτανης.⁠[13]

Στο ίδιο εργαστήριο, υπεύθυνη διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων είναι η σύζυγός του, Μαριάνθη Λιάπη, αρχιτέκτονας του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΜΙΤ. Στις 8 Ιανουαρίου 2026 η κυρία Λιάπη είχε διπλό λόγο να γιορτάζει: εξελέγη επίκουρη καθηγήτρια στην ίδια Σχολή και εγκρίθηκε σύμβασή της ύψους 55.000 ευρώ στη «Νέα Σχολική Τάξη». Στη δεύτερη υπόθεση, ο σύζυγος εμφανίζεται και στις δύο άκρες της διαδρομής: αιτών ως επιστημονικός υπεύθυνος, υπογράφων ως πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Η οικογενειακή συνεργασία, με αριθμό πρωτοκόλλου.⁠[6]⁠[12]

Ο διορισμός της δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο. Διδακτορικό δεν αναφέρεται στο βιογραφικό της. Η πρόσληψη σε θέση ΔΕΠ χωρίς διδακτορικό είναι πρωτοφανής. Αν και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όμως, τεχνηέντως βεβαίως, το ειδικό πλαίσιο του Π.Δ. 123/1984, που επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την εκλογή χωρίς διδακτορικό σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Εντούτοις, στην προκήρυξη της θέσης αυτής, το προεδρικό διάταγμα δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Με λίγα λόγια, προκρίθηκε η μέθοδος του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» ή καλύτερα, «κάνουμε ό,τι θέλουμε». ⁠[12]

Ο ΕΛΚΕ και οι δύο ρόλοι του Ουγγρίνη

Την περίοδο των επίμαχων εγκρίσεων, ως αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, ο Ουγγρίνης προήδρευε στην Επιτροπή Ερευνών, το συλλογικό όργανο του ΕΛΚΕ που εγκρίνει πράξεις για τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων.⁠[3]⁠[6]⁠[13]

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο ΕΛΚΕ είναι ο δικαιούχος της χρηματοδότησης και ο φορέας μέσα από τον οποίο γίνεται η οικονομική διαχείριση του έργου. Η Επιτροπή Ερευνών του εγκρίνει τις συμβάσεις. Ο Ουγγρίνης, ως επιστημονικός υπεύθυνος, έχει την ευθύνη να εκτελεστεί η ερευνητική δουλειά· ως πρόεδρος βρίσκεται επικεφαλής του συλλογικού οργάνου που δίνει τις εγκρίσεις.⁠[1]⁠[3]

Αιτήματα για το έργο του Ουγγρίνη φτάνουν, λοιπόν, στην Επιτροπή Ερευνών στην οποία προεδρεύει ο ίδιος. Εκεί εγκρίνονται και οι συμβάσεις της συζύγου του. Η διάκριση ανάμεσα σε αυτόν που ζητά και σε εκείνους που αποφασίζουν αποκτά πολύ συγκεκριμένο οικογενειακό ενδιαφέρον.⁠[6]

Το μέγεθος των αμοιβών εξηγεί γιατί ο έλεγχος έχει βάρος. Στον προϋπολογισμό υλοποίησης της 9ης Μαΐου 2025, από τα 1.488.000 ευρώ, τα 1.241.200 προορίζονται για προσωπικό. Περίπου 83 ευρώ στα 100. Οι επιλογές συνεργατών και η κοστολόγηση της εργασίας τους βρίσκονται στην καρδιά του προγράμματος.⁠[2]

Για τον ίδιο τον Ουγγρίνη υπάρχουν δύο αρχικές εγκρίσεις πρόσθετης απασχόλησης, 40.139,17 και 52.724,73 ευρώ. Ο επιστημονικός υπεύθυνος και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών είναι συγχρόνως αμειβόμενος ερευνητής του προγράμματος.⁠[5]

Η σύζυγος εμφανίζεται στις αποφάσεις

Στις 16 Μαΐου 2025 εγκρίνεται η πρώτη από τις δύο συμβάσεις της Λιάπη στο πρόγραμμα: 29.842,11 ευρώ για εργασία από την 1η Ιουνίου έως το τέλος του έτους.⁠[6]

Η απόφαση έχει μια λεπτομέρεια που αξίζει περισσότερο από έναν εντυπωσιακό τίτλο. Ως βάση της έγκρισης αναφέρει την αίτηση 15700/14.05.2025 του επιστημονικού υπευθύνου. Στον πίνακα ο επιστημονικός υπεύθυνος κατονομάζεται: Ουγγρίνης. Και στο τέλος της απόφασης εμφανίζεται ξανά το ίδιο όνομα, αυτή τη φορά ως υπογράφων πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών.⁠[6]

Έναν μήνα αργότερα, στις 13 Ιουνίου, το ποσό μειώνεται σε 20.497,01 ευρώ. Η ιστορία συνεχίζεται στις 8 Ιανουαρίου 2026, όταν εγκρίνεται δεύτερη σύμβαση της Λιάπη, ύψους 55.000 ευρώ. Και αυτή επικαλείται αίτηση του επιστημονικού υπευθύνου, με αριθμό 570/03.01.2026. Και αυτή φέρει το όνομα του συζύγου της ως υπογράφοντος προέδρου.⁠[6]⁠[7]

Στις 13 Φεβρουαρίου η δεύτερη αμοιβή αυξάνεται σε 60.502,99 ευρώ. Προστίθενται εργασίες στο παραδοτέο Π15 —σε ένα από τα αποτελέσματα που οφείλει να παράγει το έργο— και η σύμβαση παρατείνεται έως τις 29 Δεκεμβρίου 2026.⁠[7]

Ύστερα από αυτές τις αλλαγές, οι δύο συμβάσεις αθροίζονται σε 81.000 ευρώ, αντί των αρχικών 84.842,11 ευρώ. Τα συμβατικά ποσά που αναφέρονται εδώ είναι εγκεκριμένες αμοιβές· δεν ταυτίζονται με βεβαιωμένες καταβολές.⁠[7]

Στις 15 Μαΐου 2026 η νέα ακαδημαϊκή ιδιότητα οδηγεί σε αλλαγή του τύπου της σύμβασής της στο πρόγραμμα, με τους υπόλοιπους όρους αμετάβλητους. Σε αυτή τη συνεδρίαση ο Ουγγρίνης καταγράφεται ρητά απών και προεδρεύει ο αντιπρόεδρος Θεοχάρης Τσούτσος. Δεν εγκρίνεται με την αλλαγή αυτή επιπλέον αμοιβή. Ούτε η συγκεκριμένη απουσία εξηγεί τι είχε συμβεί στις προηγούμενες εγκρίσεις.⁠[9]

Το ερώτημα, επομένως, προκύπτει μέσα από τα ίδια τα έγγραφα: όταν η συνεργάτιδα είναι η σύζυγος του ανθρώπου που εμφανίζεται ως αιτών και υπογράφων πρόεδρος, ποιος εξετάζει τη δική της περίπτωση και πώς διασφαλίζεται η αμεροληψία της κρίσης;

Η στιγμή της αποχής

Το άρθρο 7 του ν. 2690/1999 προβλέπει αποχή όταν ενδιαφερόμενος είναι ο ή η σύζυγος. Η υποχρέωση καλύπτει τη συμμετοχή στη λήψη απόφασης και τη «διατύπωση γνώμης ή πρότασης», ενώ απαιτείται δήλωση του κωλύματος. Η Λιάπη δεν αποκλείεται από την έρευνα λόγω του γάμου της. Ο σύζυγός της, όμως, δεσμεύεται από τον κανόνα της αμεροληψίας.⁠[8]

Εδώ αποκτούν σημασία οι αιτήσεις. Εάν με αυτές ο Ουγγρίνης εισηγήθηκε την ανάθεση και την αμοιβή της, η μεταγενέστερη αποχή από την ψηφοφορία δεν εξαλείφει το ζήτημα της προηγούμενης συμμετοχής του. Οι εγκρίσεις κατονομάζουν τις αιτήσεις του· το πλήρες περιεχόμενό τους, που δεν έχουμε, θα προσδιορίσει ακριβώς τι πρότεινε.⁠[6]

Για την ψηφοφορία υπάρχει συγκεκριμένο όριο: τα αποσπάσματα περιέχουν γενική εξαίρεση του ενδιαφερόμενου μέλους. Η παρουσία και η υπογραφή του Ουγγρίνη δεν αποδεικνύουν ότι ψήφισε. Τα πλήρη πρακτικά χρειάζονται εδώ, για να φανεί ποιος χειρίστηκε τα αιτήματα, ποιος προήδρευσε και ποιοι αποφάσισαν. Η υποχρέωση αποχής έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο· η εφαρμογή της πρέπει να έχει και συγκεκριμένη καταγραφή.⁠[7]⁠[8]

Υπάρχει και παλαιότερη απόφαση, της 9ης Φεβρουαρίου 2023, στην οποία ο πρόεδρος καταγράφεται να παρουσιάζει δικά του αιτήματα για ομάδες άλλων έργων με συμμετοχή της Λιάπη. Πρόκειται για ξεχωριστή καταγραφή χειρισμού πρότασης, πριν από τη «Νέα Σχολική Τάξη», που επίσης εγείρει ερώτημα τήρησης της αποχής.⁠[10]

Συμβάσεις και για τους εγκρίνοντες

Η ιστορία δεν σταματά στο ζευγάρι. Στις αποφάσεις εμφανίζονται καθηγητές που είχαν ρόλο στη διοικητική έγκριση του προγράμματος ή ορίστηκαν να αξιολογούν τους υποψήφιους συνεργάτες του. Τα ίδια πρόσωπα αποκτούν και δικές τους αμειβόμενες συνεργασίες. Η σύνδεση γίνεται καθαρή όταν ακολουθήσουμε κάθε όνομα από τη μία απόφαση στην άλλη.

Ο τότε πρύτανης Μιχαήλ Ζερβάκης προήδρευε στο Συμβούλιο Διοίκησης που, στις 26 Ιουνίου 2024, έδωσε ομόφωνα σύμφωνη γνώμη για την προγραμματική σύμβαση. Στις 18 Ιουλίου 2025 ορίστηκε μέλος της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων προσωπικού του έργου, με πρόεδρο τον Ουγγρίνη. Στις 20 Φεβρουαρίου 2026 εγκρίθηκε και δική του σύμβαση πρόσθετης απασχόλησης, 10.684,82 ευρώ, ύστερα από αίτηση του Ουγγρίνη.⁠[4]⁠[11]⁠[14]

Ο Παναγιώτης Παρτσινέβελος συμμετείχε στο ίδιο Συμβούλιο Διοίκησης. Ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών καταγράφεται επίσης παρών στις συνεδριάσεις που ενέκριναν το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, τον Ιούλιο του 2024, και τον προϋπολογισμό υλοποίησης, τον Μάιο του 2025. Στις 13 Φεβρουαρίου 2026 εγκρίθηκε δική του σύμβαση στο πρόγραμμα, 10.097,17 ευρώ, με αίτηση του ίδιου επιστημονικού υπευθύνου.⁠[2]⁠[11]⁠[14]

Ο Γιάννης-Νίκος Τσάρας συμπληρώνει την τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού. Για τον ίδιο είχε εγκριθεί σύμβαση 7.850,96 ευρώ τον Μάιο του 2025. Μια δεύτερη, 11.375,89 ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, αυξήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου σε 21.590,15 ευρώ, με προσθήκη παραδοτέων.⁠[4]⁠[7]⁠[11]

Οι αρχικές εγκρίσεις των συμβάσεων επικαλούνται αιτήσεις του Ουγγρίνη και φέρουν το όνομά του ως υπογράφοντος προέδρου. Οι ιδιότητες εναλλάσσονται: διοίκηση, αξιολόγηση, αμειβόμενη έρευνα. Τα ονόματα επανέρχονται. Εδώ βρίσκεται το ζήτημα λογοδοσίας: πώς διαχωρίζεται η κρίση για το δημόσιο χρήμα από το προσωπικό οικονομικό συμφέρον όσων συμμετέχουν στη διαχείριση του έργου;⁠[11]

Ο Οδηγός του ΕΛΚΕ προβλέπει την προεδρία του επιστημονικού υπευθύνου στην επιτροπή αξιολόγησης, αλλά και κωλύματα, μεταξύ αυτών όταν υποψήφιος είναι ο ή η σύζυγος μέλους. Η σύνθεση της συγκεκριμένης επιτροπής δεν τεκμηριώνει ότι αυτή αξιολόγησε τη Λιάπη.⁠[3]⁠[4]

Αξιολογητές στο ένα έργο και αμειβόμενοι στο άλλο

Οι διασταυρώσεις επεκτείνονται σε δεύτερο πρόγραμμα, με επιστημονικό υπεύθυνο πάλι τον Ουγγρίνη: την «Ενίσχυση της δημιουργίας πόλεων ερευνητικής Αριστείας και αξιοποίησης της στο Πολυτεχνείο Κρήτης», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί το αντικείμενο περιλάμβανε προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού.⁠[15]

Ο Παρτσινέβελος συμμετείχε στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού της 15ης Οκτωβρίου 2024. Στις 14 Μαρτίου 2025 η Επιτροπή Ερευνών, με πρόεδρο τον Ουγγρίνη, ενέκρινε το πρακτικό των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο Παρτσινέβελος καταγράφεται παρών και σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.⁠[15]

Σε άλλον διαγωνισμό, της 14ης Οκτωβρίου 2024, αξιολογητές ήταν οι καθηγητές Ελευθέριος Δοϊτσίδης και Γεώργιος Αραμπατζής. Παρέμειναν στην επιτροπή όταν αυτή ανασυγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν αιτήματος του Ουγγρίνη λόγω εκπαιδευτικής άδειας άλλου μέλους. Η έγκριση των αποτελεσμάτων ακολούθησε στις 4 Απριλίου.⁠[15]

Τον Φεβρουάριο του 2026 βρίσκουμε και τους τρεις στη «Νέα Σχολική Τάξη»: τον Παρτσινέβελο με την προαναφερθείσα σύμβαση των 10.097,17 ευρώ, τον Δοϊτσίδη με 9.657,01 ευρώ και τον Αραμπατζή με 10.347,71 ευρώ. Και στις τρεις εγκρίσεις αναφέρονται αιτήσεις του Ουγγρίνη ως επιστημονικού υπευθύνου και το όνομά του ως υπογράφοντος προέδρου. Οι αξιολογητές προμηθειών ενός έργου του εμφανίζονται πλέον ως συμβαλλόμενοι ερευνητές σε άλλο έργο του.⁠[11]⁠[15]

Στην περίπτωση του Αραμπατζή, η διαδρομή περνά και από τη Λιάπη. Στο ευρωπαϊκό έργο CSSBoost, του οποίου εκείνος είναι επιστημονικός υπεύθυνος, εγκρίθηκαν για τη σύζυγο του Ουγγρίνη δύο συμβάσεις: 19.500 ευρώ στις 14 Νοεμβρίου 2024 και 12.000 ευρώ στις 18 Δεκεμβρίου 2025. Οι αποφάσεις επικαλούνται αιτήσεις του Αραμπατζή και φέρουν την υπογραφή του Ουγγρίνη ως προέδρου.⁠[16]

Ο Αραμπατζής εμφανίζεται, λοιπόν, ως αξιολογητής προμηθειών σε έργο του Ουγγρίνη, ως αμειβόμενος συνεργάτης σε δεύτερο έργο του και ως επιστημονικός υπεύθυνος που ζητά συμβάσεις για τη σύζυγό του σε τρίτο. Αυτή η επικάλυψη ρόλων και οικονομικών σχέσεων τεκμηριώνεται. Συμφωνία ανταλλαγής εξυπηρετήσεων δεν αποδεικνύεται από την αλληλουχία των συμβάσεων. Ο ΕΛΚΕ οφείλει όμως να εξηγήσει με ποια κριτήρια έγιναν οι επιλογές και πώς διασφαλίστηκε η αμεροληψία σε κάθε περίπτωση.

Και στο τέλος υπάρχει το σχολείο

Πίσω από τις συμβάσεις, τις επιτροπές και τα ονόματα παραμένει ο λόγος για τον οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση: να παραχθεί μια έρευνα χρήσιμη για τη σχολική τάξη. Εκεί πρέπει να επιστρέψει ο λογαριασμός.

Η απόφαση χρηματοδότησης συνδέει τις εκταμιεύσεις με την πρόοδο του έργου και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, που εγκρίθηκε στις 9 Μαΐου 2025 ύστερα από αίτημα του Ουγγρίνη, μετέχουν ο ίδιος, ο Δημήτριος Σωτηρόπουλος και ο Γεώργιος Τσάμος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος έχει, επομένως, θέση και στην παρακολούθηση του προγράμματος.⁠[1]⁠[4]

Το υπουργείο καλείται να λογοδοτήσει για την επιλογή του φορέα, την κοστολόγηση και όσα έχει παραλάβει. Ο ΕΛΚΕ για τις επιλογές συνεργατών, την τεκμηρίωση των αμοιβών και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων. Η υπουργική έγκριση δεν αποδεικνύει προσωπική επιλογή κάθε συνεργάτη από τον Πιερρακάκη. Η ευθύνη παρακολούθησης της δημόσιας χρηματοδότησης, όμως, δεν τελειώνει στην υπογραφή της.

Για την τάξη του μέλλοντος σχεδιάζονται νέοι χώροι και ψηφιακά εργαλεία. Για τον λογαριασμό των 1.488.000 ευρώ απαιτούνται πολύ πιο παραδοσιακές απαντήσεις: ποιος ανέλαβε τι, ποιος το έκρινε και τι παρέδωσε. Οι τίτλοι των επιτροπών είναι πολλοί. Η εξήγηση για την επανεμφάνιση των ίδιων προσώπων πρέπει να είναι καθαρή.

Παραπομπές και έγγραφα τεκμηρίωσης

[1] Υπουργείο Παιδείας — πρόσκληση, χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα.

Πρόσκληση 23.05.2024, ΑΔΑ 6Α4Β46ΝΚΠΔ-ΠΛ5

Ένταξη 03.12.2024, ΑΔΑ 6ΓΗ046ΝΚΠΔ-3Ο4· ιδίως όροι χρηματοδότησης

Τροποποίηση 29.05.2025, ΑΔΑ 9Χ3946ΝΚΠΔ-7ΑΕ

[2] ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης — απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα, 09.05.2025, έργο 83223. Προϋπολογισμός και αμοιβές προσωπικού.

ΑΔΑ 6ΦΑ4469Β6Ν-ΛΞΠ

[3] Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, ΦΕΚ Β΄ 7438/29.12.2023. Διοίκηση, επιλογή προσωπικού και κωλύματα επιτροπής αξιολόγησης, ιδίως έντυπες σελίδες 82785–82787.

Κείμενο Οδηγού στον επίσημο ιστότοπο ΕΛΚΕ

ΕΛΚΕ — σκοπός, διοίκηση και διαχείριση

[4] Συγκρότηση επιτροπών του έργου.

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 09.05.2025, ΑΔΑ ΨΣ1Ρ469Β6Ν-18Ψ

Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων προσωπικού, 18.07.2025, ΑΔΑ 9ΩΙΞ469Β6Ν-ΕΥΒ· σ. 14

[5] Αρχικές εγκρίσεις πρόσθετης απασχόλησης Κωνσταντίνου-Αλκέτα Ουγγρίνη.

40.139,17 ευρώ, ΑΔΑ ΡΟΞ5469Β6Ν-ΥΩΣ

52.724,73 ευρώ, ΑΔΑ 9ΘΥΘ469Β6Ν-Υ4Π

[6] Αρχικές εγκρίσεις συμβάσεων Μαριάνθης Λιάπη. Στο στοιχείο ζ΄ αναφέρονται οι αιτήσεις του επιστημονικού υπευθύνου.

16.05.2025, 29.842,11 ευρώ, ΑΔΑ ΨΥΩ3469Β6Ν-ΡΛΛ

08.01.2026, 55.000 ευρώ, ΑΔΑ 96ΡΠ469Β6Ν-35Χ

[7] Τροποποιήσεις συμβάσεων.

13.06.2025, μείωση σύμβασης Λιάπη σε 20.497,01 ευρώ, ΑΔΑ 9956469Β6Ν-Η3Γ

13.02.2026, Λιάπη 60.502,99 ευρώ — σημείο 6· Τσάρας 21.590,15 ευρώ — σημείο 5, ΑΔΑ ΡΠΒΗ469Β6Ν-ΨΨΠ

[8] Ν. 2690/1999, άρθρο 7, ιδίως παράγραφοι 2–3: αμεροληψία, λόγοι αποχής και δήλωση κωλύματος.

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας — διοικητική έκδοση του Υπουργείου Εσωτερικών, PDF σ. 23–24

[9] 847η συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών, 15.05.2026. Απουσία Ουγγρίνη στην πρώτη σελίδα· αλλαγή τύπου σύμβασης Λιάπη στο έργο στο σημείο 2.

ΑΔΑ 6ΑΖ5469Β6Ν-4ΧΩ

[10] 658η συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών, 09.02.2023, θέμα 21. Αιτήματα 3651/06.02.2023 και 2593/31.01.2023 για ομάδες άλλων έργων με συμμετοχή Λιάπη.

ΑΔΑ ΨΩ3Ζ469Β6Ν-ΕΨΘ

[11] Εγκρίσεις συμβάσεων πρόσθετης απασχόλησης άλλων μελών της ερευνητικής ομάδας.

Ζερβάκης, 10.684,82 ευρώ, ΑΔΑ 6ΣΡ7469Β6Ν-Β2Ο

Παρτσινέβελος, 10.097,17 ευρώ, ΑΔΑ ΨΒ7Κ469Β6Ν-Β0Κ

Τσάρας, 7.850,96 ευρώ, ΑΔΑ 6Τ31469Β6Ν-Ν1Ω

Δοϊτσίδης, 20.02.2026, 9.657,01 ευρώ, ΑΔΑ ΡΟΠΔ469Β6Ν-ΕΙΣ

Αραμπατζής, 06.02.2026, 10.347,71 ευρώ, ΑΔΑ 9Ι6Θ469Β6Ν-ΑΞ9

[12] Διορισμός Λιάπη και πλαίσιο εξαίρεσης από το διδακτορικό. Π.Δ. 123/1984, ΦΕΚ Α΄ 39, άρθρα 1–2, έντυπη σ. 408· διατήρηση του ειδικού πλαισίου στο άρθρο 70 ν. 4386/2016.

Ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α΄ 83, άρθρο 70 — PDF σ. 45

Πράξη διορισμού 2778/06.04.2026, ΑΔΑ 6Ν5Ζ469Β6Ν-4ΟΨ, ΦΕΚ Γ΄ 1951/15.04.2026

Επίσημο βιογραφικό Μαριάνθης Λιάπη

[13] Πολυτεχνείο Κρήτης — ακαδημαϊκή και διοικητική διαδρομή Κωνσταντίνου-Αλκέτα Ουγγρίνη και εργαστήριο TUC TIE Lab. Πρυτανική θητεία από 01.09.2026.

Επίσημο βιογραφικό — κοσμητεία 2021–2023 και αντιπρυτανεία από το 2023

Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων — διεύθυνση και ερευνητική ομάδα

Πρύτανης και αντιπρυτάνεις 2026–2030

[14] Διοικητικές εγκρίσεις της προγραμματικής σύμβασης. Ζερβάκης και Παρτσινέβελος στο Συμβούλιο Διοίκησης· Παρτσινέβελος παρών στην Επιτροπή Ερευνών.

Συμβούλιο Διοίκησης, 26.06.2024, ΑΔΑ 9ΚΦΨ469Β6Ν-ΧΣ3

Επιτροπή Ερευνών, 02.07.2024, ΑΔΑ 67ΘΩ469Β6Ν-ΨΟΨ

[15] Έργο ερευνητικής Αριστείας, κωδικός ΕΛΚΕ 83298. Αξιολογητές διαγωνισμών εξοπλισμού και λογισμικού: Παρτσινέβελος, Δοϊτσίδης, Αραμπατζής.

Κατακύρωση διαγωνισμού 29625/15.10.2024, απόφαση 14.03.2025, ΑΔΑ 652Λ469Β6Ν-9ΨΚ· επιτροπή σ. 9

Ανασυγκρότηση επιτροπής, 21.03.2025, ΑΔΑ Ψ1ΝΧ469Β6Ν-Ω1Ι

Κατακύρωση διαγωνισμού 29530/14.10.2024, απόφαση 04.04.2025, ΑΔΑ 979Α469Β6Ν-ΞΙ4· επιτροπή σ. 2–3

[16] Συμβάσεις Λιάπη στο CSSBoost με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αραμπατζή και υπογράφοντα πρόεδρο τον Ουγγρίνη. Αιτήσεις 32927/11.11.2024 και 46177/16.12.2025.

14.11.2024, 19.500 ευρώ, ΑΔΑ ΨΧΞΧ469Β6Ν-ΧΘ4

18.12.2025, 12.000 ευρώ, ΑΔΑ Ψ4ΨΑ469Β6Ν-ΖΞΝ