Η Βασιλική Τσεκούρα πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, δίνοντας το «παρών» σε εκδήλωση μόδας και κοσμήματος στο κέντρο της Αθήνας.

Η Βασιλική Τσεκούρα βρέθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο GB Corner Gifts & Flavors του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, όπου ο ελληνικός οίκος Zeus+Δione παρουσίασε τη νέα συλλογή γουριών για το 2027, με τίτλο «Fylachto».

Η ίδια, που δεν εμφανίζεται συχνά σε κοσμικές εκδηλώσεις, πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό, επιλέγοντας για την περίσταση ένα διαχρονικά κομψό σύνολο σε μαύρο χρώμα, με διακριτικές χρυσές λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, συνδύασε ένα μαύρο τοπ με ψηλόμεσο παντελόνι με πιέτες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα κοντό τουίντ σακάκι με χρυσά κουμπιά, που παρέπεμπε στην κλασική παριζιάνικη αισθητική. Μια μαύρη τσάντα ώμου με χρυσή αλυσίδα συμπλήρωσε ιδανικά το σύνολο.

Η Βασιλική Τσεκούρα κράτησε τα μακριά καστανά μαλλιά της ελεύθερα, με χωρίστρα στη μέση και απαλούς κυματισμούς, ενώ το κόκκινο μανικιούρ της πρόσθεσε μια διακριτική νότα χρώματος στη μονοχρωματική εμφάνισή της.

Το look της αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι διαφορετικές υφές και οι μεταλλικές λεπτομέρειες μπορούν να αναδείξουν ακόμη και το πιο λιτό total black σύνολο, χωρίς την ανάγκη εντυπωσιακών αξεσουάρ.

Δείτε την εμφάνιση της Βασιλικής Τσεκούρα:

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε εορταστική ατμόσφαιρα, με τη Zeus+Δione να παρουσιάζει τη σύγχρονη εκδοχή του παραδοσιακού ελληνικού φυλαχτού. Αντλώντας έμπνευση από τα χειροποίητα, κεντημένα φυλαχτά της λαϊκής παράδοσης, ο οίκος δημιούργησε μια σειρά κοσμημάτων με τριγωνικά και τετράγωνα μοτίβα, ημιπολύτιμες πέτρες και λεπτές φούντες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η αρχαιολόγος Άννα Βλαχάκη μίλησε για την ιστορία του φυλαχτού, ενώ οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, φτιαγμένα από υφάσματα προηγούμενων συλλογών του οίκου.

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