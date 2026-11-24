Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του αφέθηκε μετά τη απολογία του, ο 44χρονος ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης ύψους 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι τα έργα ήταν πλαστά, τα οποία, όπως είπε, ήρθαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου και συγκεκριμένα μέσω του αρχιμανδρίτη.

Ο 44χρονος συνελήφθη στους Αμπελόκηπους μετά από καταγγελία ότι σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες αποδιδόμενοι στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, οι οποίοι φέρονταν να είναι πλαστοί και να συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Στον κατηγορούμενο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, διακεκριμένη απάτη και για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο κατηγορούμενος αρχιμανδρίτης από την πλευρά του, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ, ισχυρίζεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι τα έργα τα αγόρασε με τα πιστοποιητικά και θα έρθει στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών.