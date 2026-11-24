Χειροπέδες σε έναν 38χρονο υπήκοο Ουκρανίας πέρασαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου αστυνομικοί στη Χαλκιδική, έπειτα από επιχείρηση για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Η αστυνομική επιχείρηση και η μεταφορά

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, σε συνεργασία με δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Πολυγύρου, εντόπισαν τον 38χρονο να οδηγεί όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε υπήκοοι Ιράκ –τέσσερις ενήλικες και ένας ανήλικος– στερούμενοι νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα.

Σκοπός του δράστη ήταν η παράνομη προώθησή τους στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Σθεναρή αντίσταση και τραυματισμός ενστόλου

Κατά την ακινητοποίηση του οχήματος και τη διαδικασία της σύλληψης, ο 38χρονος αντέδρασε βίαια, απωθώντας και χτυπώντας τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του να διαφύγει. Από τη συμπλοκή προκλήθηκε ο ελαφρύς τραυματισμός ενός ενστόλου.

Πλαστά έγγραφα και κατασχέσεις

Από τον έλεγχο που ακολούθησε στα στοιχεία των επιβαινόντων, προέκυψε ότι ο ανήλικος μετανάστης κατείχε και επέδειξε διαβατήριο που ανήκε σε διαφορετικό πρόσωπο. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του εγγράφου, καθώς και του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, ενός χρηματικού ποσού, δύο κινητών τηλεφώνων και ενός φορητού υπολογιστή.

Στον Εισαγγελέα ο συλληφθείς

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.