Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η θερμοκρασία σημειώνει πτώση και η συζήτηση γύρω από τα επιδόματα θέρμανσης επανέρχεται στο προσκήνιο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο αντικειμενικός και μετρήσιμος εντοπισμός των πιο ψυχρών περιοχών της χώρας. Για μια ακριβή εικόνα, δεν αρκεί η καταγραφή των μέσων θερμοκρασιών, αλλά απαιτείται και ο υπολογισμός των ωρών κατά τις οποίες ο υδράργυρος παραμένει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο μέσα στο 24ωρο, όπως για παράδειγμα τους 3 °C.

Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που διατηρεί σε ολόκληρη την επικράτεια, το οποίο το 2026 αριθμεί 630 σταθμούς, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει αναπτύξει ένα σύνολο δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης για τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση, καλύπτοντας την περίοδο από το 2015 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τον πρώτο χάρτη των σχετικών στοιχείων, που αποτυπώνει τον μέσο ετήσιο αριθμό ωρών με θερμοκρασία χαμηλότερη των 3 βαθμών Κελσίου, το μεγαλύτερο ψύχος εντοπίζεται, όπως είναι αναμενόμενο, στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στους ορεινούς όγκους της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Αντίθετα, τις λιγότερες ώρες κρύου καταγράφουν τα νησιά του Ιονίου, το Αιγαίο και η Κρήτη.

Ο δεύτερος χάρτης εστιάζει στη γεωγραφική κατανομή των 15 ψυχρότερων οικισμών της χώρας με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων. Την πρωτιά διατηρεί το Νευροκόπι, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 1.711 ώρες κρύου τον χρόνο. Ακολουθούν αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων το Μέτσοβο, η Φλώρινα, η Πτολεμαΐδα και τα Γρεβενά, ενώ από την Κεντρική Ελλάδα ξεχωρίζει το Καρπενήσι, το οποίο καταλαμβάνει την 8η θέση της λίστας.

Σε ό,τι αφορά τους μικρότερους οικισμούς, με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων, τα νούμερα είναι ακόμη υψηλότερα. Περιοχές όπως η Βλάστη Κοζάνης, η Σμίξη Γρεβενών και η Βωβούσα Ιωαννίνων ξεπερνούν σε ετήσιο μέσο όρο τις 2.000 ώρες με θερμοκρασίες κάτω από το όριο των 3 °C.