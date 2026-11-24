Διέξοδο για τη διάθεση 600 τόνων αρνιού από τη Λέσβο αναζητούν οι αρμόδιες αρχές μέσω της σίτισης των μεταναστών που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση του κρέατος σε προμαγειρεμένη μορφή, όμως η εφαρμογή του παραμένει σε αναμονή μέχρι να καθοριστούν οι υγειονομικές προϋποθέσεις για τη διακίνηση και τη διάθεσή του.

Η πρωτοβουλία προωθείται από τα υπουργεία Μετανάστευσης και Αγροτικής Ανάπτυξης, έπειτα από αίτημα του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, προς τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη. Στόχος είναι να απορροφηθούν ποσότητες από την αγορά του νησιού, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές και να ανακουφιστούν οικονομικά οι παραγωγοί.

Τρία γεύματα με αρνί στη θέση κοτόπουλου και μοσχαριού

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο αντιπρόεδρος του Παλλεσβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, Χρήστος Κουλουδής, το σχέδιο αφορά αλλαγές στα μενού που προβλέπουν οι υφιστάμενες συμβάσεις των εταιρειών τροφοδοσίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αντικατάσταση γευμάτων με κοτόπουλο και μοσχάρι από τρία γεύματα που θα παρασκευάζονται με λεσβιακό αρνί.

Για τους κτηνοτρόφους, το ζητούμενο είναι να διατεθεί η παραγωγή χωρίς να υποχωρήσει η αξία της. Ο κ. Κουλουδής υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθούν τόσο η τιμή όσο και η φήμη του λεσβιακού αρνιού, εκτιμώντας ότι το μέτρο μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών βαρών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Προϋπόθεση ο οδηγός για την ασφάλεια του κρέατος

Πριν προχωρήσει η διάθεση, πρέπει να προσδιοριστούν οι όροι επεξεργασίας και μεταφοράς του κρέατος. Σύμφωνα με τον κ. Κουλουδή, αναμένεται ειδικός οδηγός, κατά το πρότυπο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη διακίνηση ώριμων τυριών της Λέσβου.

Βασική προϋπόθεση που εξετάζεται είναι η θερμική επεξεργασία, με στόχο την εξουδετέρωση του ιού του αφθώδους πυρετού. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θα αποτυπωθούν στον οδηγό, η έκδοση του οποίου αποτελεί το αναγκαίο βήμα για να περάσει η πρωτοβουλία από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή.