Υπό τον κεντρικό συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ταυτοποίησης και ιχνηλάτησης, του συνόλου των εγγεγραμμένων κτηνοτροφικών εκτροφών στη Λέσβο για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού.

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης δήλωσε:

«Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι εργάστηκαν με υποδειγματική αφοσίωση από τις 3 Σεπτεμβρίου, όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό για την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, προκειμένου να συνδράμουμε τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς στο πεδίο.

Τηρώντας στο ακέραιο την ημερολογιακή δέσμευση που είχαμε αναλάβει για την 30ή Σεπτεμβρίου, φέραμε εις πέρας ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο για την πλήρη ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση των εκτροφών στη Λέσβο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας, που εργάστηκαν ακούραστα και συντονισμένα για αυτό το καλό αποτέλεσμα».