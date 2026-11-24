Σημαντικά χρηματιστηριακά οφέλη, τα οποία ενδέχεται να αγγίζουν τα 15 εκατομμύρια δολάρια, κατέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο της ξαφνικής επανόδου του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian.

Η επαναπρόσληψη του επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού —η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα απευθείας παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου— πυροδότησε εκρηκτική άνοδο 31,5% στη μετοχή της εταιρείας τη Δευτέρα (23/11/2026), προσθέτοντας περίπου 950 δισ. δολάρια στη συνολική κεφαλαιοποίησή της. Την ίδια στιγμή, όμως, έντονο προβληματισμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου διατηρεί μετοχικό μερίδιο στην εταιρεία, η αξία του οποίου υπολογίζεται στα 58 εκατ. δολάρια.

Το παρασκήνιο της επιστροφής και η παρέμβαση Τραμπ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής της Nvidia από το 1993, είχε οδηγηθεί στην έξοδο από τη θέση του CEO έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν τρεις ερωτικές σχέσεις: δύο με υπαλλήλους της εταιρείας και μία με πρόσωπο που φερόταν να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Πεκίνου. Παρά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο άλλαξε στάση και τον επανέφερε στα καθήκοντά του μετά τις πιέσεις του Τραμπ.

Σε δηλώσεις του στο δίκτυο CNBC τη Δευτέρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έκρυψε τον ρόλο του στις εξελίξεις: «Μίλησα μαζί τους, ας το θέσουμε έτσι. Και τους έπεισα… Έκλεισα τη συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Λίγο αργότερα, ο Χουάνγκ περνούσε ξανά την πόρτα των κεντρικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, όπου το προσωπικό τον υποδέχθηκε με επευφημίες, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Το χαρτοφυλάκιο του Αμερικανού Προέδρου στη Nvidia

Βάσει των επίσημων οικονομικών δηλώσεων που έχει υποβάλει ο Τραμπ στην Υπηρεσία Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ —και όπως αρχικά ανέδειξαν οι Financial Times— στις 30 Σεπτεμβρίου ενδέχεται να κατείχε έως και 370.000 τίτλους της Nvidia. Το χρηματιστηριακό άλμα της Δευτέρας φούσκωσε την αξία αυτού του πακέτου κατά 15 εκατ. δολάρια κατ’ εκτίμηση, ποσό που αφορά λογιστική υπεραξία και όχι απαραίτητα ρευστοποιημένα κέρδη.

Παράλληλα, έρευνα του BBC στα πόθεν έσχες του Προέδρου, για την τελευταία διετία, δείχνει ότι ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε αγορές μετοχών της Nvidia ύψους 23 έως 86 εκατ. δολαρίων, ενώ από την επιστροφή του στην προεδρία έχει ρευστοποιήσει τμήμα τους, αποκομίζοντας δηλωθέντα κέρδη μεταξύ 3,5 και 10,2 εκατ. δολαρίων.

Πολιτική θύελλα και αιτήματα για έρευνα

Ο συνδυασμός της προεδρικής παρέμβασης με τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα του Τραμπ, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των Δημοκρατικών. Ο Γερουσιαστής της Αριζόνα, Ρούμπεν Γκαγιέγκο, ζήτησε να μπει «φρένο» και να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι χρηματιστηριακές κινήσεις που προηγήθηκαν της επίσημης ανακοίνωσης.

«Πρέπει να διερευνήσουμε ποιες συναλλαγές έγιναν πριν δημοσιοποιηθεί η απόφαση. Αυτή η κυβέρνηση είναι η πιο διεφθαρμένη στα χρονικά», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας σε δεύτερη ανάρτησή του πως ο Τραμπ ενδέχεται να πυροδότησε την αρχή του τέλους για τη «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές

Η επαναφορά του Χουάνγκ λειτούργησε ως καταλύτης για τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τρίτη, δίνοντας ισχυρή ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο:

Ταϊβάν: Ο δείκτης TW50 εκτινάχθηκε κατά 9,5%.

Νότια Κορέα: Ο Kospi ενισχύθηκε κατά 6,5%, με αιχμή του δόρατος τις SK Hynix και Samsung Electronics.

Ιαπωνία: Ο Nikkei κατέγραψε άνοδο σχεδόν 4%, ενώ σε θετικό έδαφος έκλεισε και η αγορά της Αυστραλίας.

Στον αντίποδα, τα ευρωπαϊκά ταμπλό παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ η ίδια η μετοχή της Nvidia διόρθωνε κατά 4,1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης (στα 158,26 δολάρια), καθώς οι επενδυτές στάθμιζαν το πολιτικό κόστος της υπόθεσης.

Οι φόβοι για «φούσκα» στην AI και το βλέμμα στη Fed

Παρά τον ενθουσιασμό, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ευάλωτος σε έντονες διακυμάνσεις, λόγω του υπέρογκου δανεισμού για νέες υποδομές, αλλά και του φόβου αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της επενδυτικής Τράπεζας Cavendish, Ρότζερ Λι, προειδοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα: έθεσε το ερώτημα αν ορισμένοι CEOs θεωρούνται πλέον «πολύ σημαντικοί για να απομακρυνθούν», λόγω της τεχνολογικής κούρσας των ΗΠΑ, υπενθυμίζοντας παράλληλα την αβεβαιότητα γύρω από την απόσβεση των γιγαντιαίων επενδύσεων στην AI.

Τέλος, οι εξελίξεις στη Nvidia αναδιαμορφώνουν και τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική. Καθώς υποχωρεί το σενάριο άμεσης κατάρρευσης της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης, οι αναλυτές βλέπουν αυξημένες πιθανότητες για σύσφιξη από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Όπως σημείωσε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank, οι αγορές προεξοφλούν πλέον μια νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%) στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.