Μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά —γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που ευθυγραμμίζεται με το Ιράν, μετέδωσε σήμερα ότι αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Σαουδικής Αραβίας εναντίον αυτοκινήτων και φορτηγών είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή να κηρυχτούν αγνοούμενοι συνολικά 25 άνθρωποι στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου οι αντάρτες αποσπούν τελευταία εδάφη από τα στρατεύματα που ορκίζονται πίστη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

«Ο απολογισμός της στοχοποίησης, από αεροσκάφη του Σαουδάραβα εχθρού, αυτοκινήτων και φορτηγών στην Ουάντι Μαμπάκ, στην επαρχία Λαχτζ, αυξήθηκε σε 25 μάρτυρες ή αγνοούμενους, καθώς και έξι τραυματίες», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στην Ανσαραλά, συμπληρώνοντας πως οι συνεχιζόμενες πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών του Ριάντ περιπλέκει το έργο των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Χθες Δευτέρα (23/11), ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια αναφέρθηκε στα πλήγματα αυτά, χωρίς να δώσει απολογισμό θυμάτων, πάντως τονίζοντας πως δεν θα μείνουν «χωρίς ανταπόδοση».

Ακολούθησε βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας στην παραθαλάσσια γειτονική επαρχία Χοντάιντα, που ελέγχει η Ανσαραλά, με τουλάχιστον 17 νεκρούς, σύμφωνα με το σιιτικό κίνημα.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, ο πόλεμος στην Υεμένη αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, όταν η χώρα μετατράπηκε σε νέο μέτωπο της ευρύτερης ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Κλιμακώθηκε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο, όταν οι αντάρτες της Ανσαραλά κυρίευσαν εξ ολοκλήρου τη δυτική ακτογραμμή στην Ερυθρά θάλασσα, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, περιοχή από την οποία αποσύρθηκαν πρόσφατα δυνάμεις πιστές στην κυβέρνηση. Το στενό συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ανσαραλά, στα χέρια της οποίας βρίσκονται πελώριες περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας —οι πλέον πυκνοκατοικημένες στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου—, κατέλαβε νέα εδάφη στην επαρχία Λαχτζ και πλησιάζει πλέον στην Άντεν, όπου κατέφυγε η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση μετά την απώλεια της πρωτεύουσας Σανάα το 2014.

Παράλληλα, το κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις του εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως αεροδρόμια, ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, ενώ επιβάλλει αποκλεισμό στην Ερυθρά θάλασσα εναντίον του στόλου του βασιλείου, του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού παγκοσμίως.