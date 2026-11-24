Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αθηναϊκού νοσοκομείου νοσηλεύεται για προληπτική παρακολούθηση ένας πολίτης, έπειτα από ηλεκτροπληξία που υπέστη το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στην περιοχή του Ζωγράφου.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 21:30 στην οδό Ούλοφ Πάλμε, όταν ο άνδρας, ενώ περπατούσε ανυποψίαστος στον δρόμο, ήρθε σε επαφή με κολώνα δημοτικού φωτισμού από την οποία έλειπε το προστατευτικό πορτάκι.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ιδίου, δεν σταμάτησε μπροστά στον στύλο, αλλά το χέρι του βρέθηκε εν κινήσει στο ακάλυπτο σημείο της εγκατάστασης. Η εκκένωση δεν τον έριξε στο έδαφος, ωστόσο ένιωσε το ρεύμα να διαπερνά το σώμα του για μερικά δευτερόλεπτα, προκαλώντας του έντονους σπασμούς.

Η νοσηλεία στην Καρδιολογική Κλινική

Αμέσως μετά το συμβάν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη ΜΕΘ της Καρδιολογικής Κλινικής, καθώς υπάρχει προηγούμενο ιστορικό αρρυθμιών. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του και τον υποβάλλουν σε συνεχή έλεγχο.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς του ευτυχώς δεν επηρεάστηκε από το ρεύμα, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένη η παραμονή του στην εντατική για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής, ο ίδιος δεν έχει λάβει σαφή ενημέρωση από το ιατρικό προσωπικό αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρξουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία του.

Γραφειοκρατικός λαβύρινθος αντί για άμεση παρέμβαση

Πέρα από τη δοκιμασία της υγείας του, ο πολίτης βρέθηκε αντιμέτωπος με την αδυναμία των υπηρεσιών να διαχειριστούν άμεσα την καταγγελία του. Αρχικά επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, όπου τον συμβούλευσαν να απευθυνθεί στον Δήμο Ζωγράφου ως αρμόδιο φορέα για τον δημοτικό φωτισμό.

Ωστόσο, η επικοινωνία με τις δημοτικές υπηρεσίες αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. Αντί να βρει έναν υπεύθυνο ή μια τηλεφωνική γραμμή άμεσης επέμβασης για να εξηγήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, του ζητήθηκε να αποστείλει γραπτό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Μια διαδικασία πρακτικά αδύνατη για έναν άνθρωπο που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και αναζητούσε απλώς έναν τρόπο να ειδοποιήσει άμεσα για τον κίνδυνο.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η βλάβη στην οδό Ούλοφ Πάλμε παραμένει ανεπιδιόρθωτη, καθώς βιντεοληπτικό υλικό που εστάλη στον παθόντα από το σημείο επιβεβαιώνει πως το προστατευτικό κάλυμμα εξακολουθεί να απουσιάζει. Το πεζοδρόμιο παραμένει εκτεθειμένο σε έναν καθημερινό και σοβαρό κίνδυνο, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγωδία για οποιονδήποτε διερχόμενο.

Μπροστά στην αδράνεια των αρμοδίων και τη μετάθεση ευθυνών, ο τραυματίας προτίθεται να κινηθεί νομικά. Ήδη σχεδιάζει να συμβουλευτεί δικηγόρο και εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για το κατά πόσο θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ασφάλιση του σημείου.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: ποιος φέρει την ευθύνη για τη συντήρηση της εγκατάστασης και πόσος χρόνος απαιτείται ακόμη για να αποκατασταθεί η βλάβη πριν υπάρξει νέο θύμα.