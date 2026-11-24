Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11), στα Άνω Λιόσια, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε σε ανελκυστήρα, με θύμα έναν 56χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε κλήση για παροχή βοήθειας στην περιοχή της Φυλής, γύρω στις 14:00.

Ο 56χρονος ημεδαπός είχε πέσει μέσα σε φρεάτιο ασανσέρ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από τον 1ο και τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, αποτελούμενες από 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματισμένο άνδρα εντός του φρεατίου. Αφού τον σταθεροποίησαν, τον ανέσυραν με τη χρήση ειδικού φορείου, μεταφέροντάς τον σε ασφαλές σημείο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απεγκλωβισμού, ο 56χρονος παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο.