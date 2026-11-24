Σε μια κίνηση που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα πρωτόκολλα σιωπής των Μυστικών Υπηρεσιών, το Λονδίνο αποφάσισε να φέρει στο φως της δημοσιότητας μια σοβαρή ανησυχία εθνικής ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα, η εγχώρια υπηρεσία αντικατασκοπείας και ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (MI5), από κοινού με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, προχώρησαν σήμερα σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη δημόσια παρέμβαση.

Μέσω αυτής, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, επισημαίνοντας πως οι εταιρείες που συνδράμουν άμεσα τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με τον υπαρκτό κίνδυνο δολιοφθοράς από τη Ρωσία.

Οι στόχοι και η σημασία της προειδοποίησης

Η κοινή αυτή ανακοίνωση δεν αποτελεί μια απλή τυπική ενημέρωση, αλλά ένα σαφές μήνυμα αυξημένης ετοιμότητας. Οι βρετανικές Αρχές εκτιμούν πως η εφοδιαστική αλυσίδα και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη, εξοπλισμό ή τεχνογνωσία στο Κίεβο αποτελούν πιθανούς στόχους ενεργειών σαμποτάζ. Η επιλογή της δημόσιας τοποθέτησης δείχνει την πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να θωρακίσει εγκαίρως τις κρίσιμες υποδομές και τον ιδιωτικό τομέα, καλώντας τις διοικήσεις των εταιρειών να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας και επιτήρησης στις εγκαταστάσεις τους.

«Τους τελευταίους μήνες η Ρωσία έχει αυξήσει τις απόπειρες δολιοφθοράς εναντίον ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την άμυνα», αναφέρει η προειδοποίηση.

«Η δραστηριότητα αυτή χαρακτηρίζεται συνήθως από τη χρήση ‘πληρεξούσιων’, οι οποίοι εφαρμόζουν μεθοδολογίες δολιοφθοράς χαμηλού επιπέδου πολυπλοκότητας όπως ο εμπρησμός», προστίθεται.

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από τη Ρωσική Πρεσβεία στο Λονδίνο.

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Βρετανία έγινε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου, το Λονδίνο κατηγορεί τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από μια σειρά κατασκοπευτικών ενεργειών και δολιοφθοράς.

Τον περασμένο χρόνο, ομάδα Βρετανών φυλακίστηκαν επειδή πραγματοποίησαν εμπρηστική επίθεση με στόχο επιχείρηση με ουκρανικές διασυνδέσεις, η οποία, σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολήν της Μόσχας.

«Οι πρόσφατες απόπειρες δολιοφθοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη καταδεικνύουν τη σοβαρότητα των απειλών που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις.

«Είναι πραγματικά επαίσχυντο το γεγονός ότι διάφοροι ΄πληρεξούσιοι’ επιδιώκουν να διαταράξουν τον τρόπο ζωής τον δικό μας και των συμμάχων μας, στοχεύοντας μάλιστα οργανώσεις που επιτελούν ζωτικής σημασίας έργο για τη στήριξη της Ουκρανίας», πρόσθεσε.