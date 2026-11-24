Να προχωρήσουν ταχύτερα οι εκτελέσεις όσων έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από ομοσπονδιακά δικαστήρια ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας νέα προεδρική οδηγία και εξαπολύοντας επίθεση στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, για την απόφασή του να μετατρέψει 548 θανατικές ποινές σε ισόβια.

Μιλώντας τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία συγγενών θυμάτων εγκλημάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη θανατική ποινή ως απαραίτητο μέσο απονομής δικαιοσύνης.

«Τα πιο ακραία εγκλήματα αξίζουν την πιο ακραία τιμωρία», δήλωσε. «Με την κυβέρνηση Τραμπ την επαναφέρουμε και δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε τη δικαιοσύνη. Δεν θα υποχωρήσουμε».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η οδηγία ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώκει την επιβολή θανατικής ποινής σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας με θύματα παιδιά ή που συνδέονται με βιασμό και εμπορία ανθρώπων. Παράλληλα, καλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης να επισπεύσει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις.

Ο Τραμπ ζήτησε επίσης από το Κογκρέσο να εγκρίνει το νομοσχέδιο «Just Punishment for Murder Act», του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Μπράντον Γκιλ, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ.

Οι 548 κρατούμενοι θα παραμείνουν στη φυλακή

Αφορμή για την επίθεση στον Νιούσομ αποτέλεσε η απόφαση που ανακοίνωσε στις 5 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο κυβερνήτης μετέτρεψε τις θανατικές ποινές 548 κρατουμένων σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η απόφαση δεν προβλέπει την απελευθέρωσή τους. Αφαιρεί τη δυνατότητα εκτέλεσής τους, διατηρώντας την ισόβια παραμονή τους στη φυλακή.

Ο Νιούσομ την παρουσίασε ως συνέχεια της αναστολής εκτελέσεων που είχε επιβάλει το 2019, όταν ανέλαβε κυβερνήτης.

«Δεν θα μπορούσα να παραμείνω πιστός στις αξίες μου και να επιβλέπω τη θανάτωση ανθρώπων βάσει εντολών εκτέλεσης στην Καλιφόρνια», έγραψε σε ανοιχτή επιστολή.

Αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα των εγκλημάτων τους, πρόσθεσε ότι πολλοί πολίτες θεωρούν πως όσοι διαπράττουν αποτρόπαιες πράξεις αξίζουν να πεθάνουν. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, ο ίδιος έχει καταλήξει ότι το κράτος δεν μπορεί ηθικά να τους θανατώνει. Κάλεσε τους κατοίκους της πολιτείας να αφήσουν τους καταδικασμένους να «πεθάνουν στην αφάνεια» και να κρατήσουν στη μνήμη τους τα θύματα.

Αντίθετες φωνές από συγγενείς θυμάτων

Ο Τραμπ παρουσίασε την απόφαση ως προδοσία των οικογενειών που περίμεναν την εκτέλεση των καταδικασμένων. Αποκάλεσε τον Νιούσομ «απαίσιο κυβερνήτη» και τον κατηγόρησε ότι στέρησε από τους συγγενείς τη μοναδική δυνατότητα να κλείσουν αυτό το οδυνηρό κεφάλαιο.

Στη συνέχεια κάλεσε στο βήμα μέλη οικογενειών για να εκφράσουν την αντίθεσή τους.

«Μας πήρες τη μόνη δικαιοσύνη που είχαμε και άφησες τις οικογένειες να αισθάνονται εγκαταλελειμμένες από το κράτος που υποσχέθηκε να μας προστατεύσει», δήλωσε, απευθυνόμενη στον Νιούσομ, η Σάντρα Φρεντ, μητέρα του οκτάχρονου Μάικλ Λάιονς, ο οποίος δολοφονήθηκε.

Ο κυβερνήτης, από την πλευρά του, είχε δημοσιοποιήσει πριν από την εκδήλωση δηλώσεις συγγενών θυμάτων που στηρίζουν την επιλογή του.

Η Τζες Νίκολ, αδελφή της δολοφονημένης Πόλι Κλας, υποστήριξε ότι οι επιζώντες χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική φροντίδα και οικονομική βοήθεια.

«Όταν τα θύματα είναι τόσο διχασμένα, η θανατική ποινή δεν θα έπρεπε να αποτελεί την απάντηση», ανέφερε. «Αξίζουν πολύ περισσότερα από μια υπόσχεση δικαιοσύνης μέσω της εκδίκησης».

Η υποστήριξη στη θανατική ποινή υποχωρεί

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θανατική ποινή χάνει έδαφος στην αμερικανική κοινή γνώμη.

Δημοσκόπηση της Gallup τον Νοέμβριο κατέγραψε υποστήριξη από το 49% των ενηλίκων, το χαμηλότερο ποσοστό από το 1971.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι εκτελέσεις με σοβαρές επιπλοκές, το υψηλό κόστος των πολύχρονων δικαστικών διαδικασιών και, κυρίως, ο κίνδυνος να εκτελεστεί ένας αθώος.

Σύμφωνα με το μη κερδοσκοπικό Death Penalty Information Center, περίπου 202 άνθρωποι που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο απαλλάχθηκαν στη συνέχεια από τις κατηγορίες. Η οργάνωση υπολογίζει ότι αντιστοιχεί περίπου μία τέτοια απαλλαγή σε κάθε οκτώ εκτελέσεις στις ΗΠΑ.

Δύο αντίθετες κατευθύνσεις για την επόμενη ημέρα

Ο Νιούσομ ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του στις 4 Ιανουαρίου και θεωρείται πιθανός διεκδικητής της προεδρίας το 2028. Ο εκλεγμένος διάδοχός του στην Καλιφόρνια, Χαβιέρ Μπεσέρα, έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την αναστολή εκτελέσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος έχει υπογράψει σειρά διαταγμάτων για την ενίσχυση της θανατικής ποινής, ενώ τον Απρίλιο η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι θα διευρύνει τις αποδεκτές μεθόδους ομοσπονδιακών εκτελέσεων, συμπεριλαμβάνοντας τα εκτελεστικά αποσπάσματα.

Κατά την πρώτη θητεία του πραγματοποιήθηκαν 13 ομοσπονδιακές εκτελέσεις, οι περισσότερες επί προεδρίας ενός προσώπου εδώ και δεκαετίες. Στην ομιλία του τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε αυτή την πολιτική ως ζήτημα «κοινής λογικής», δηλώνοντας ότι στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των Αμερικανών «δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός».