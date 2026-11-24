Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που αποτυπώνουν τη στιγμή που άγνωστος εισβάλλει στον ιερό χώρο της Μονής Αγάθωνος και προχωρά στην αφαίρεση αφιερωμάτων στη Λαμία.

Σε λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, ο θρασύς διαρρήκτης βεβήλωσε την εικόνα της Παναγίας του 1350 και άρπαξε τα τάματα των πιστών, όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Χτύπημα-αστραπή παρά τον συναγερμό

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το lamiareport από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ναού, ο δράστης κινήθηκε με αστραπιαίες κινήσεις. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, έσπασε την προστατευτική προθήκη, προκαλώντας σοβαρές φθορές στην κορνίζα της ιερής εικόνας, και άρπαξε τα τάματα.

Ο δράστης δεν πτοήθηκε ούτε από τον εκκωφαντικό ήχο του συναγερμού, ούτε από τις καμπάνες που ενεργοποιήθηκαν αυτόματα.

Βαθιά θλίψη από τον Ηγούμενο της Μονής

Την οδύνη του για το περιστατικό εξέφρασε, μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο Ηγούμενος του ιστορικού μοναστηριού, π. Γερμανός Γιαντσίδης. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, πέρα από την υλική ζημιά και τη βεβήλωση του ιερού κειμηλίου, το πλήγμα είναι κυρίως ηθικό, καθώς τα αντικείμενα που εκλάπησαν αποτελούν κατάθεση ψυχής και έκφραση ευγνωμοσύνης των πιστών, στοιχεία που ουσιαστικά ανήκουν στον ίδιο τον κόσμο και όχι στη Μονή.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές. Την προανάκριση και τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.