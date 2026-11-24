Με μία συγκινητική ανάρτηση, η Σελέν Ερντέμ είπε «αντίο» στον Παναθηναϊκό, λίγες ώρες αφού οι «πράσινες» ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας. Η Τουρκάλα προπονήτρια αποχαιρέτησε πρώτα τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, για ν’ ακολουθήσουν οι παίκτριές της, το προπονητικό επιτελείο και οι εργαζόμενοι του συλλόγου.

«Ανεκτίμητες εμπειρίες, στιγμές και μάχες… πάντα στην καρδιά μου» έγραψε η Σελέν Ερντέμ.

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