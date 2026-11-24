Η Σενεγάλη αποκαταστάθηκε ως νικήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025, καθώς το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάννης (CAS) έκανε δεκτή την έφεσή της κατά της αφαίρεσης του τίτλου.

Το CAS έκρινε ότι η απόφαση του διαιτητή να συνεχιστεί ο αγώνας εμπίπτει στο δόγμα περί «αποφάσεων εντός αγωνιστικού χώρου» και ανέτρεψε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (CAF), η οποία είχε ακυρώσει τη νίκη της Σενεγάλης στον τελικό με 1-0 στην παράταση και είχε κατακυρώσει το ματς υπέρ του Μαρόκου «στα χαρτιά» με 3-0.

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