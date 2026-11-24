Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται πως εισέρχεται εκ νέου η στρατιωτική κατάσταση στην Υεμένη, καθώς οι πληροφορίες για επικείμενη χερσαία επιχείρηση μεγάλου βεληνεκούς φέρνουν τη χώρα μπροστά σε μια νέα εστία ανάφλεξης.

Πιο συγκεκριμένα οι ένοπλες δυνάμεις που πρόσκεινται στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης επιβεβαίωσαν επίσημα πως οι αντάρτες Χούθι βρίσκονται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Άντεν, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως η πόλη-σύμβολο θα παραμείνει υπό τον έλεγχό τους.

Στα 60 χιλιόμετρα οι δυνάμεις των Χούθι

Τη σοβαρότητα της κατάστασης αποτύπωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Ματζίντ αλ-Νουζαϊλί, μιλώντας κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, οι φιλοϊρανοί μαχητές έχουν πλέον ολοκληρώσει τις κινήσεις τους και είναι έτοιμοι να κινηθούν επιθετικά, έχοντας πλησιάσει σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από τα όρια της πόλης. Παρά την εγγύτητα της απειλής, ο Υεμενίτης αξιωματικός εμφανίστηκε κατηγορηματικός, τονίζοντας πως ο στρατός έχει οργανώσει πλήρως την αμυντική διάταξη γύρω από το Άντεν και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε καμία περίπτωση την κατάληψή του.

Η στρατηγική σημασία της πόλης-λιμάνι

Η διαφύλαξη του Άντεν αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για την ισορροπία δυνάμεων στη χώρα, καθώς η συγκεκριμένη παράκτια πόλη λειτουργεί ως η έδρα της αναγνωρισμένης από τη διεθνή κοινότητα κυβέρνησης. Μια ενδεχόμενη απώλειά της θα ανέτρεπε άρδην τα γεωπολιτικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν. Για τον λόγο αυτό, οι κυβερνητικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις των Χούθι.

Οι Χούθι είχαν ήδη πλησιάσει στο Άντεν από τα μέσα Νοεμβρίου. Η υεμενιτική κυβέρνηση είχε τότε αποσύρει τις δυνάμεις από τις ζώνες που ήταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να ενισχύσει τα στρατεύματά της «εκεί όπου οι συνθήκες το απαιτούν», με την προστασία του Άντεν και γειτονικών επαρχιών να θεωρείται πρωτεύουσας σημασίας.

Σε αυτήν την πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας κατέφυγε η κυβέρνηση της Υεμένης μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά από τους Χούθι το 2014.

«Η κατάκτηση του Άντεν είναι ένα υποθετικό σενάριο. Δεν πρόκειται να συμβεί», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας και η κυβέρνησή μας θα διασφαλίσουν ότι το Άντεν δεν θα απειληθεί».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του προεδρικού Συμβουλίου της Υεμένης θέλησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε στο Χ. Εκεί ανέφερε πως έχει «εμπιστοσύνη στην ικανότητα του λαού της Υεμένης και των ενόπλων δυνάμεών της πως θα βάλουν τέλος στην απειλή των Χούθι, ανεξάρτητα από την εξέλιξη των γραμμών του μετώπου».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούθι έπληξαν επανειλημμένως την πόλη του Άντεν, μεταξύ άλλων το προεδρικό μέγαρο, που βρέθηκε στο στόχαστρο τη 15η Οκτωβρίου μιας επίθεσης με τέσσερις νεκρούς, σύμφωνα με κυβερνητικές στρατιωτικές πηγές, και μια στρατιωτική βάση που βρίσκεται στο αεροδρόμιο.

Το 2015, οι Χούθι επιχείρησαν, ανεπιτυχώς, να πάρουν τον έλεγχο του Άντεν.

Έπειτα από μια εκεχειρία το 2022, οι μάχες ξεκίνησαν τον Ιούλιο ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις, τις οποίες στηρίζει ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι, με περισσότερους από 1.600 νεκρούς και πάνω από 300.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.