Η εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα, όπου η αδυναμία εξασφάλισης αυτοδυναμίας από τα δύο μεγάλα κόμματα καθιστά καθοριστικό τον ρόλο των μικρότερων σχηματισμών της Αριστεράς, της άκρας Δεξιάς και των περιφερειακών δυνάμεων.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) βρίσκεται στην πρωθυπουργία από το 2018, αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους ηγέτες στην Ευρώπη.

Στη διεθνή σκηνή έχει ξεχωρίσει για τη σκληρή κριτική του απέναντι στις πολιτικές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, διατηρεί φιλομεταναστευτική στάση, κόντρα στο ευρύτερο δυτικό ρεύμα.

Στο εσωτερικό, η ισπανική οικονομία επί των ημερών του καταγράφει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, χωρίς όμως αυτό να αρκεί για να κατευνάσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια γύρω από το εκρηκτικό κόστος στέγασης.

Ο Σάντσεθ, οικονομολόγος στο επάγγελμα, έχει αποδείξει στο παρελθόν την πολιτική του αντοχή, όπως το 2023, όταν μετέτρεψε μια βαριά ήττα στις περιφερειακές εκλογές σε παραμονή στην εξουσία μέσω πρόωρων εκλογών, αξιοποιώντας τον φόβο της ακροδεξιάς.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη. Οι δικαστικές έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς που αγγίζουν πρώην υπουργό, κορυφαία στελέχη του PSOE, αλλά και τη σύζυγό του (η οποία αρνείται κάθε κατηγορία), έχουν πλήξει σοβαρά το προφίλ της κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, η τύχη του εξαρτάται άμεσα από την επίδοση των μικρότερων αριστερών κομμάτων, τα οποία εμφανίζουν δημοσκοπική κάμψη.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό και το στοίχημα της Κεντροδεξιάς

Απέναντί του στέκεται ο 65χρονος ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό. Με καταγωγή από τη δημόσια διοίκηση και θητεία 13 ετών ως κυβερνήτης της Γαλικίας—περιφέρειας που ανέδειξε τόσο τον δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο, όσο και τον πρώην Πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι— ο Φεϊχό προβάλλει το προφίλ του μετριοπαθούς και αποτελεσματικού διαχειριστή.

Η ατζέντα του εστιάζει στη μείωση των φόρων, τον περιορισμό της κρατικής παρέμβασης και τη σταθερή προσήλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σε περίπτωση νίκης προτίθεται να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Μαδρίτης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Έχοντας χάσει την ευκαιρία να εκθρονίσει τον Σάντσεθ στις προηγούμενες εκλογές, ποντάρει τώρα στον ισχυρό κομματικό μηχανισμό του PP σε Μαδρίτη και επαρχία για να επιστρέψει το κόμμα του στην εξουσία μετά το 2018.

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ διεκδικεί θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο

Καθοριστικός παράγοντας των μετεκλογικών εξελίξεων αναμένεται να είναι ο 50χρονος Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του ακροδεξιού Vox. Με καταγωγή από τη Χώρα των Βάσκων και πολιτική διαδρομή σφυρηλατημένη απέναντι στη δράση της ETA, ο Αμπασκάλ αποχώρησε από το Λαϊκό Κόμμα για να ιδρύσει το Vox στα τέλη του 2013.

Ενταγμένος στο ευρύτερο ρεύμα της λαϊκιστικής Δεξιάς και δηλωμένος θαυμαστής του Προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, υποστηρίζει τη δραστική απορρύθμιση της αγοράς, την ένθερμη στήριξη στο Ισραήλ και συνδέει ευθέως τη μετανάστευση με την ακρίβεια.

Μετά τις απώλειες εδρών το 2023, στόχος του είναι να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του ισχύ, ώστε να εξασφαλίσει υπουργικούς θώκους σε μια Κυβέρνηση Συνεργασίας υπό τον Φεϊχό — κάτι που θα σήμαινε την πρώτη συμμετοχή της άκρας Δεξιάς σε εθνική κυβέρνηση μετά τον θάνατο του Φράνκο το 1975.

Οι ρυθμιστές του πολιτικού σκηνικού

Πέρα από τους τρεις βασικούς πρωταγωνιστές, οι ισορροπίες στο Κοινοβούλιο των 350 εδρών επηρεάζονται έντονα από μικρότερους σχηματισμούς. Στα δεξιά του Vox εμφανίζεται το κόμμα «Se Acabó la Fiesta» («Το πάρτι τελείωσε»), δημιούργημα ενός ακροδεξιού influencer που αντλεί ψήφους από όσους θεωρούν το Vox υπερβολικά μετριοπαθές.

Στον αντίποδα, η Αριστερά προσέρχεται διασπασμένη. Η αδυναμία ανασύστασης της εκλογικής συμμαχίας του 2023 οδηγεί το Frente Amplio («Ευρύ Μέτωπο») και το Podemos σε αυτόνομη κάθοδο, αποδυναμώνοντας συνολικά την προοδευτική παράταξη.

Την ίδια ώρα, τα παραδοσιακά περιφερειακά κόμματα της Καταλονίας, της Χώρας των Βάσκων, της Γαλικίας και των Καναρίων Νήσων διατηρούν τη δυνατότητα να παίξουν ρόλο-κλειδί σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης.

Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τη σιωπή

Πριν τεθεί σε ισχύ η εκ του νόμου απαγόρευση δημοσίευσης ερευνών, η συντριπτική πλειονότητα των δημοσκοπήσεων κατέγραφε καθαρή πλειοψηφία για το άθροισμα Λαϊκού Κόμματος και Vox, ξεπερνώντας το όριο των 176 εδρών, παρά τη μικρή άνοδο των Σοσιαλιστών, σύμφωνα με το Reuters.

Η έρευνα της 40dB για την εφημερίδα El País δίνει στο PP 31,8% (127-136 έδρες), στο PSOE 30,9% (116-127 έδρες) και στο Vox 17,3% (51-61 έδρες). Αντίστοιχα, η NC Report για τη La Razón προβλέπει τουλάχιστον 194 έδρες για PP (130-133) και Vox (64-66), έναντι 108-111 για το PSOE, ενώ παρόμοια εικόνα δίνουν οι μετρήσεις της IMOP για την El Confidencial (195 έδρες για τη Δεξιά έναντι 110 των Σοσιαλιστών), της Ipsos για τη La Vanguardia (127 έδρες το PP, 119 το PSOE, 63 το Vox) και της GAD3 για την ABC (131 έδρες το PP, 110 το PSOE, 63 το Vox).

Τη μοναδική εξαίρεση αποτελεί η έρευνα του κρατικού ινστιτούτου CIS, η οποία φέρνει πρώτους τους Σοσιαλιστές με 34,4% έναντι 24,9% του Λαϊκού Κόμματος και 15,6% του Vox, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης της Αριστεράς με τη στήριξη του Frente Amplio και περιφερειακών δυνάμεων.