Ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής πλευράς της Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Σύμφωνα με όσα μετέφερε στο πρακτορείο Reuters πηγή προσκείμενη στη στρατιωτική του διοίκηση, ο Χαφτάρ έφτασε την Τρίτη στην Άγκυρα, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση που του απηύθυνε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Από την ανοιχτή σύγκρουση στη σταθερή προσέγγιση

Η παρουσία του Στρατιωτικού Διοικητή στην τουρκική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς το πρόσφατο παρελθόν των δύο πλευρών. Κατά την περίοδο 2019-2020, η Άγκυρα είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναχαίτιση της μεγάλης επίθεσης που είχαν εξαπολύσει οι δυνάμεις του Χαφτάρ με στόχο την κατάληψη της Τρίπολης.

Ωστόσο, το σκηνικό αυτό έχει μεταβληθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, με τις διμερείς σχέσεις να ακολουθούν σταθερή τροχιά βελτίωσης και διαλόγου, αφήνοντας πίσω την περίοδο της σφοδρής αντιπαράθεσης.

Οι οικονομικοί δεσμοί και το άνοιγμα στη Βεγγάζη

Σύμφωνα με γεωπολιτικούς αναλυτές, η επαναπροσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά αποτυπώνεται έμπρακτα και στο πεδίο της οικονομίας.

Τα τελευταία χρόνια, Τούρκοι αξιωματούχοι πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις στη Βεγγάζη, την πόλη που λειτουργεί ως de facto πρωτεύουσα και έδρα του Χαφτάρ.

Παράλληλα, τουρκικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στην ανατολική Λιβύη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον κατασκευαστικό κλάδο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διάθεση της Άγκυρας να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους και ισχυρά ερείσματα σε ολόκληρη τη λιβυκή επικράτεια.