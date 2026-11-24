Σε διαπραγματεύσεις για ένα νέο καθεστώς στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων Εβραίων στο Ισραήλ φέρεται να βρίσκεται το κόμμα Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ με το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism – UTJ), σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται μια πρόταση που θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά το υφιστάμενο πλαίσιο κατάταξης στον ισραηλινό στρατό, καθώς προβλέπει την πλήρη κατάργηση των δεσμευτικών αριθμητικών στόχων στρατολόγησης για τους υπερορθόδοξους άνδρες.

Εφόσον οι σχετικές πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η προτεινόμενη ρύθμιση θα διατηρούσε σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία για όσους φοιτούν σε γιεσίβα, δηλαδή στις θρησκευτικές σχολές όπου διδάσκεται και μελετάται η Τορά.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς ο Άιζενκοτ επιχειρεί να εξασφαλίσει τη στήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, πριν από την εκπνοή της εντολής που έχει λάβει.

Μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική παραχώρηση προς τις απαιτήσεις των θρησκευτικών κομμάτων, δεδομένου ότι δεν θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες ποσοστώσεις κατάταξης ούτε γενικευμένο περιορισμό των απαλλαγών.

Τι περιλαμβάνει το νέο σχέδιο για τη στρατιωτική θητεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού, η πρόταση επιχειρεί να συνδυάσει τη διατήρηση των θρησκευτικών εξαιρέσεων με την ενίσχυση των ελέγχων και την εθελοντική προσέλευση περισσότερων νέων στον στρατό.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι υπερορθόδοξοι ραβίνοι θα ενθαρρύνουν τη στράτευση των νέων που δεν ασχολούνται ουσιαστικά με τη μελέτη της Τορά, χωρίς όμως να δεσμεύονται για την επίτευξη συγκεκριμένου αριθμού κατατάξεων.

Παράλληλα, εξετάζεται η αυστηροποίηση των διαδικασιών εποπτείας των θρησκευτικών σχολών, ώστε να περιοριστούν οι περιπτώσεις ανδρών που εγγράφονται εικονικά σε αυτές αποκλειστικά για να εξασφαλίσουν απαλλαγή από τη στρατιωτική υπηρεσία.

Μεταξύ των μέτρων που φέρονται να βρίσκονται υπό συζήτηση περιλαμβάνεται ακόμη και η χρήση βιομετρικών συστημάτων ταυτοποίησης στις γιεσίβα, μέσω των οποίων θα μπορεί να επιβεβαιώνεται η πραγματική παρουσία των σπουδαστών.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες για αυστηρότερους ελέγχους έχουν επιχειρηθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να αποδώσουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη διεύρυνση των ειδικών προγραμμάτων στρατιωτικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις θρησκευτικές ανάγκες και στον τρόπο ζωής των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Ωστόσο, η απουσία υποχρεωτικών στόχων στρατολόγησης εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσον η νέα ρύθμιση θα μπορούσε να αντέξει σε ενδεχόμενο δικαστικό έλεγχο.

Το εμπόδιο της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου

Το ζήτημα της υποχρεωτικής στράτευσης των υπερορθόδοξων αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις στο Ισραήλ.

Τον Ιούνιο του 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στη στρατολόγηση υπερορθόδοξων ανδρών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς είχε λήξει το νομικό πλαίσιο που επέτρεπε τις εκτεταμένες εξαιρέσεις των προηγούμενων δεκαετιών.

Η απόφαση είχε δημιουργήσει νέα δεδομένα, ενισχύοντας την πίεση για την εφαρμογή ενός συστήματος στρατιωτικής θητείας που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισραηλινής νομοθεσίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, παραμένει αβέβαιο εάν μια νέα συμφωνία που δεν προβλέπει δεσμευτικές ποσοστώσεις θα μπορούσε να κριθεί συμβατή με τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν οι εμπλεκόμενες πολιτικές δυνάμεις.

Οι υπερορθόδοξοι περιμένουν την έγκριση των ραβίνων

Την ίδια στιγμή, στελέχη του United Torah Judaism φέρονται να αναζητούν την έγκριση των ανώτατων θρησκευτικών ηγετών τους, προκειμένου να προχωρήσουν σε επίσημες συνομιλίες με το πολιτικό στρατόπεδο του Άιζενκοτ.

Σύμφωνα με το Channel 12, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντικό βήμα, καθώς θα σηματοδοτούσε τη μετάβαση από τις παρασκηνιακές επαφές των τελευταίων εβδομάδων σε κανονικές διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία.

Ωστόσο, η ηγεσία του υπερορθόδοξου κόμματος επιμένει ότι καμία πολιτική συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση των κορυφαίων ραβίνων.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του UTJ, Γιαακόβ Άσερ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις πληροφορίες περί σημαντικής προόδου.

«Οι αναφορές περί προόδου στις διαπραγματεύσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση και πως οποιαδήποτε επόμενη κίνηση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με βάση τις κατευθύνσεις των θρησκευτικών ηγετών του κόμματος.

Η τοποθέτησή του δείχνει ότι, παρά τις πληροφορίες περί προσέγγισης, η επίτευξη συμφωνίας παραμένει αβέβαιη.

Γιατί απορρίφθηκε η προηγούμενη πρόταση του Άιζενκοτ

Η νέα προσπάθεια προσέγγισης ακολουθεί την αποτυχία προηγούμενου σχεδίου που είχε καταθέσει ο Γκάντι Άιζενκοτ και το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την ηγεσία των υπερορθόδοξων.

Εκείνη η πρόταση προέβλεπε ότι οι απαλλαγές από τη στρατιωτική θητεία για όσους φοιτούν σε θρησκευτικές σχολές θα περιορίζονταν σε αριθμό αντίστοιχο με το 3% κάθε ετήσιας ηλικιακής σειράς υπόχρεων στράτευσης.

Οι ραβίνοι του UTJ απέρριψαν το σχέδιο, θεωρώντας ότι η επιβολή οποιουδήποτε αριθμητικού περιορισμού στις εξαιρέσεις δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή.

Αντίθετα, ζήτησαν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα συνέχισης των θρησκευτικών σπουδών χωρίς υποχρεωτικές ποσοστώσεις κατάταξης.

Αυτή ακριβώς η διαφωνία φαίνεται να βρίσκεται στον πυρήνα των σημερινών συζητήσεων, με τον Άιζενκοτ να αναζητά μια λύση που θα εξασφαλίσει πολιτική υποστήριξη, χωρίς να προκαλέσει ρήξη με τους υπόλοιπους κυβερνητικούς του συμμάχους.

Η στάση του Λίμπερμαν και το δίλημμα για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Άιζενκοτ και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί είχαν υποστηρίξει κατά την προεκλογική περίοδο την ανάγκη περιορισμού των μαζικών εξαιρέσεων των υπερορθόδοξων από τη στρατιωτική θητεία.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης φαίνεται να δημιουργούν νέα δεδομένα και να οδηγούν ορισμένες πολιτικές δυνάμεις σε αναθεώρηση των προηγούμενων θέσεών τους.

Χαρακτηριστική είναι η στάση του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beytenu, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκφράσει έντονη αντίθεση στις εκτεταμένες απαλλαγές των υπερορθόδοξων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Λίμπερμαν εμφανίζεται πλέον περισσότερο διατεθειμένος να εξετάσει έναν συμβιβασμό που θα πλησιάζει τις απαιτήσεις των θρησκευτικών κομμάτων.

Παράλληλα, η στάση του απέναντι σε εναλλακτικά σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας φέρεται να περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές του Άιζενκοτ.

Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνεται ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό, στο οποίο η στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων συνδέεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Παρά τις ανεπίσημες επαφές και τα σενάρια που εξετάζονται, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.