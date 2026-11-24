Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση, με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 11ης και τελευταίας αγωνιστικής για τον α΄ γύρο στη Waterpolo League γυναικών, καθώς Εθνικός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 12-12 στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά.

Οι «κυανόλευκες» ανέβηκαν προσωρινά στη δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ ο «Δικέφαλος του βορρά» πήρε ακόμη ένα βαθμό και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την κατάκτηση της τέταρτης με την ολοκλήρωση του α΄ γύρου, η οποία δίνει το «εισιτήριο» για το Final-4 του Κυπέλλου γυναικών, στο οποίο έχουν ήδη «κλείσει» θέση Ολυμπιακός, Βουλιαγμένη και Εθνικός.

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