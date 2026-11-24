Για πολλοστή φορά βγήκαν στον αέρα οι ομηρικοί καβγάδες του Νίκου Στραβελάκη με τους συνεργάτες του. Και μάλιστα, μπροστά στα μάτια των καλεσμένων της εκπομπής «10 Παντού».

Είναι γνωστό στην τηλεοπτική πιάτσα πως σχεδόν κανείς νορμάλ δημοσιογράφος δεν μπορεί να συγκατοικήσει με τον Νίκο Στραβελάκη πάνω από λίγα 24ωρα. Αυτήν τη φορά, ωστόσο, φαίνεται πως τα πράγματα ξεπέρασαν τα όρια, αλλά και πως οι αντιδράσεις ξεπέρασαν και κάθε γνωστή χυδαιότητα.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ακούγεται καθαρά ο Νίκος Στραβελάκης να αυτο-θυματοποιείται και να υποστηρίζει πως χωρίς αυτόν δε θα υπήρχε εκπομπή.

Η απάντηση της κ. Κατερίνας Παπακωστοπούλου ήταν «κομμένη και ραμμένη» σε προδιαγραφές γαλλικών σαλονιών. Η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής έληξε την κουβέντα με ένα θηριώδες «άντε και γ@μ@σ@ου».

Όλες οι εξελίξεις προσεχώς στις τηλεοπτικές οθόνες σας. Το βίντεο που ακολουθεί, κυκλοφορεί ήδη στα social media. Στην επίμαχη εκπομπή της Τρίτης 24 Νοεμβρίου οι δύο πρωταγωνιστές του επεισοδίου εμφανίστηκαν χαμογελαστοί, ευτυχείς και σφιχταγκαλιασμένοι. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Ιδού και η τηλεοπτική εξέλιξη του δράματος: